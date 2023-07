El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este jueves que la incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica está "al alcance", y ha convocado una reunión el próximo lunes con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para tratar de llegar a un acuerdo político antes de la cumbre de Vilna.

"Hoy reafirmamos que la incorporación de Suecia está al alcance", ha declarado Soltenberg en una rueda de prensa tras mantener un encuentro con funcionarios suecos y turcos en la sede de la OTAN en Bruselas para tratar la cuestión.

El secretario general ha indicado que "es absolutamente posible tener una decisión positiva en la cumbre de la semana que viene", en la que "quede claro que (Turquía) está lista para ratificar" la adhesión de Suecia.

Y para "acercar posiciones", se reunirá el próximo lunes en Vilna con Kristersson y Erdogan, el día antes de que empiece la cumbre de líderes de la OTAN en Lituania. "Mi principal ambición ahora es conseguir que esto se acuerde antes de la cumbre", ha añadido a los periodistas.

La ratificación "no es el final de la cooperación con Turquía"

No obstante, Stoltenberg ha dejado claro que "la ratificación en el parlamento turco" sobre la adhesión "no llegará antes del lunes". Del mismo modo, ha apuntado que "la ratificación sobre la incorporación de Suecia no es el final de la cooperación con Turquía", respecto a la aplicación de la ley antiterrorista en el país escandinavo.

Turquía acusa a Suecia de permitir en su territorio actividades de militantes de la guerrilla kurda PKK. Además de Turquía, queda aún pendiente la ratificación de Hungría, que ha dicho que no lo hará hasta que Ankara dé el paso.

Por su parte, Suecia ha dicho que ha cumplido las exigencias acordadas en negociaciones con Turquía, incluida la introducción de un nuevo proyecto de ley que ilegaliza la pertenencia a una organización terrorista.



"Esperamos y deseamos una decisión positiva la próxima semana", ha declarado el ministro sueco de Asuntos Exteriores, Tobias Billstrom.

en Bruselas. "El proceso continúa y, por supuesto, estamos trabajando muy intensamente para que en los próximos días nos convirtamos en miembros de la OTAN".