El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que el pacto que su partido ha alcanzado para que el PP gobierne en Baleares "no va a servir de ninguna manera" para las negociaciones en otras comunidades como Murcia, Extremadura o Aragón.

"En Baleares hay un gravísimo riesgo de la entrada del separatismo de nuevo en el Gobierno o la imposición del catalán en las aulas", ha argumentado ante los medios Abascal, que ha señalado que esas mismas circunstancias "no existen en Argón, Murcia o Extremadura", donde la configuración de los gobiernos aún está pendiente y Vox pide tener presencia.

Este miércoles, Vox anunció que renunciará a entrar en el Gobierno de Baleares y se abstendrá para que la candidata del PP, Marga Prohens, sea elegida presidenta de la comunidad autónoma. Así, alcanzaron un acuerdo de 110 puntos programáticos para lograr "el fin de las políticas socialistas y separatistas en las islas".

"Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista", así como a quienes "deshumanizan" a los inmigrantes o "colocan una lona y tiran a la papelera la bandera LGTBI", dijo entonces Guardiola.

En los últimos días, la candidata del PP de Extremadura , María Guardiola, ha tratado de limar aspereza abogando por el "diálogo" con Vox y por un "acuerdo programático" que permita conformar un gobierno, todo ello después de negarse la pasada semana a gobernar c on quien "niega la violencia machista".

Además, ha afirmado que el PP "cometió el gigantesco error de gobernar con tránsfugas de Vox". "El acuerdo de Baleares no va a servir de ninguna manera para esas comunidades ", ha zanjado.

Preguntado por este acuerdo, Abascal ha destacado el comportamiento de Prohens, que ha definido como "respetuoso con los electores de Vox". "No les ha insultado, como ha pasado en Extremadura, y no ha incumplido acuerdo previo con Vox, como ha ocurrido en Murcia por el PP", ha apostillado.

Por otro lado, el líder de Vox ha afirmado que su objetivo es ganar las elecciones generales del 23 de julio, tras ser preguntado por una posible coalición con el PP a nivel nacional. "No voy a ponerme en hipótesis. Yo salgo a ganar las elecciones y me presento a la Presidencia del Gobierno, no a la Vicepresidencia", ha dicho.

En cuanto a la retirada las banderas arcoíris de las instituciones que preside Vox, como Las Cortes de Castilla y León, Abascal ha defendido que no se trata de "ninguna molestia". "En las instituciones tienen que estar únicamente las banderas oficiales que representan a todos", ha afirmado. Así, ha señalado que no "debe haber banderas de ningún tipo de colectivos, asociaciones o extranjeras".

“Abascal, sobre retirar la bandera arcoíris de las instituciones: "No es ninguna molestia. En las instituciones tienen que estar únicamente las banderas oficiales (...) Que la pongan en Turquía, donde se firmó el Convenio de Estambul..." https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/67HWzQy7t5“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 29, 2023

Además, ha criticado que se trate de hacer "que la sexualidad lo ocupe todo, hasta el punto de corromper a los menores en los colegios".