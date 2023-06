El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este miércoles que es "razonable" que su formación entrara en el Gobierno que se pueda formar tras las elecciones del 23 de julio, si los votos dan para pactar con el PP, para poder así "garantizar el cambio".

En una entrevista en La Hora de la 1, ha recordado al PP que "si no se tiene mayoría", como es lo que está pasando en algunas autonomías, "hay que pactar". Además, ha recordado que en la pasada legislatura los acuerdos de investidura alcanzados en algunas regiones con el PP quedaron "en papel mojado". Es por ello, que cree "razonable" participar en el Gobierno.

Abascal ha explicado que entrar en el Gobierno no es que sea una "línea roja", pero sí se trata de "respeto" a sus votantes y de no "maltratarles". "Actuar como si no existiese Vox es como si no existiesen los españoles que nos han votado. Somos la tercera fuerza del país", ha reivindicado.

En este sentido, ha criticado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo pueda tener "cierto reparo" a pactar con Vox, y lo ha achacado a que los 'populares' han aceptado "el marco mental de la izquierda" de que su formación les "contamina", pero ha subrayado que "lo mismo" puede pensar Vox, ya que hay "muchas cosas" del PP que no les gusta.

Llama al PP a "formar una mayoría alternativa al socialistas y comunistas" Así, el líder Vox ha admitido que tiene "discrepancias" con el PP, pero está "dispuesto al diálogo" para poder "formar una mayoría alternativa" a "socialistas y comunistas". Taambién ha revelado que ha conversado con el presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha trasladado la necesidad de "atender el mandato popular" de conformar una "mayoría alternativa" a la izquierda en comunidades como Extremadura, Aragón y Baleares, donde todavía no se ha producido la investidura y no se han conformado los Ejecutivos. Abascal ha lamentado que se haya "perdido un mes" con las negociaciones y ha recordado que desde el primer momento su partido "tendió la mano" y no la ha bajado "a pesar de los desplantes" y los "insultos", en referencia a la negativa de la líder del extremeño, María Guardiola a pactar con ellos porque no podía dejar entrar en su Gobierno a "aquellos que niegan la violencia machista". El PP extremeño no gobernará con quien "niega la violencia machista": "O Vox apoya mi investidura o elecciones" También ha vuelto a avisar de que "no es posible" que Vox "regale" sus votos en una investidura, por lo que ha insisitido en reclamar tener presencia en los gobiernos que se puedan conformar, tanto autonómicos, como a nivel nacional, y se ha quejado del "incumpliento" de los acuerdos de investidura suscritos con el PP, y se ha referido en concreto al caso de Murcia. Por ello, ha considerado que la única forma para evitarlo es siendo parte de los gobiernos. "Nos parece normal que Vox esté en los gobiernos allí donde no hay mayorías absolutas", ha insistido, antes de avisar de que "no van a aceptar que se aplique un cordón sanitario y se trate de forma discriminatoria" al partido.

Violencia de género Preguntado por el Convenio de Estambul que versa sobre violencia de género y que España suscribió, Abascal ha admitido desconocer de qué va y no se ha querido pronunciar sobre si el país saldría de dicho convenio si llega al Gobierno tras el 23J. No obstante, ha reiterado que el calificativo de "género" es algo "ideológico", al tiempo que ha insistido en que su formación está en contra de todo tipo de violencia. "No voy a aceptar que nos demonicen y que digan que estamos a favor de la violencia contra las mujeres porque no es verdad", se ha quejado. En este sentido, ha explicado que Vox pide el "endurecimiento de las penas" y la "prisión permanente revisable para los criminales sexuales". "Represento al partido que más protege la seguridad de las mujeres", ha defendido.