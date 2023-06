Mensajes de redes sociales aseguran que la Agencia Espacial estadounidense (NASA) ha admitido que el cambio climático se debe a variaciones en la órbita solar de la Tierra y “no al ser humano ni a los combustibles fósiles”. Es un bulo. Los mensajes tienen su origen en un informe de la NASA que no llega a esa conclusión. Lo confirma una portavoz de la Agencia Espacial estadounidense consultada por VerificaRTVE.

“ÚLTIMA HORA!!! La NASA admite que el cambio climático se debe a los cambios en la órbita solar de la Tierra, no al ser humano ni a los combustibles fósiles”, dice un mensaje que suma más de 15.000 retuits desde el 19 de junio. Esta cuenta enlaza con un artículo que refiere un estudio de 2000 que atribuye a la NASA para concluir que “el planeta, de hecho, debido a factores extraños que no tienen absolutamente nada que ver con la actividad humana”. En Twitter difunden la misma idea con mensajes como: “La NASA admite que el cambio climático se debe a los cambios en la órbita solar de la Tierra, no a los SUV y los combustibles fósiles”.

La NASA no ha negado la influencia de las acciones del hombre en el calentamiento global. Es falso. Desde VerificaRTVE hemos consultado a la NASA y una portavoz de su departamento de Comunicación nos asegura que los mensajes son falsos y que "los científicos confían en que el reciente calentamiento de la Tierra se debe principalmente a las actividades humanas”. Sobre todo, por "la entrada directa de dióxido de carbono en la atmósfera de la Tierra a partir de la quema de combustibles fósiles”.

La teoría de los Ciclos de Milankovitch

El origen de este bulo está en un artículo del año 2019 de un portal desinformador que interpreta de manera errónea un estudio que publicó la NASA en el año 2000: la teoría de los Ciclos de Milankovitch. Según esta investigación, “los cambios en la excentricidad orbital afectan a la distancia entre el Sol y la Tierra” lo que provoca que “las estaciones tal como las conocemos pueden exagerarse”. El trabajo concluye que “más inclinación significa estaciones más severas”. Esta teoría recogida por la NASA no niega la existencia del cambio climático generado por los humanos. La agencia estadounidense ya desmintió las afirmaciones falsas que se le atribuían en febrero de 2020 en un artículo en el que señala que “los ciclos de Milankovitch no pueden explicar todo el cambio climático que ha ocurrido en los últimos 2,5 millones de años”. Desde la NASA añaden que, sobre todo, estas teorías “no pueden explicar el período actual de rápido calentamiento que ha experimentado la Tierra desde el período preindustrial (el período entre 1850 y 1900), y en particular desde mediados del siglo XX”.

Marisa Montoya, profesora titular del Departamento de Física de la Tierra y Astrofísica de la Universidad Complutense de Madrid, incide en esta idea y aclara a VerificaRTVE que lo que producen las variaciones de la teoría de Milankovitch “es el hecho de que la Tierra fluctúe entre épocas glaciales y épocas interglaciares” pero que “eso no tiene nada que ver con el cambio climático que estamos viviendo ahora”. La experta subraya que no se puede concluir con este estudio que el calentamiento global se deba a la órbita y no a la acción humana: “Eso son mecanismos que no tienen nada que ver” con el calentamiento global, concluye.