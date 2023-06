El presidente ruso Vladímir Putin se ha mostrado abierto a retomar las negociaciones de paz en Ucrania tras recibir este sábado en San Petersburgo a una delegación de siete líderes africanos, que le ha presentado al líder del Kremlin su propia iniciativa para alcanzar un alto el fuego, en medio de la contraofensiva lanzada por las fuerzas de Kiev.

Putin les ha transmitido que Rusia valora su postura equilibrada ante el conflicto en Ucrania y que está abierta al diálogo "constructivo con todos aquellos que quieren la paz basada en los principios de justicia y consideración de los intereses legítimos de las partes". Los líderes de Sudáfrica, Senegal, Egipto, Zambia, Uganda, República del Congo y las Islas Comoras se han reunido con el mandatario ruso en el Palacio Constantino, tras visitar Kiev el pasado viernes.

"Queridos amigos, no hemos sido nosotros, sino el liderazgo de Ucrania los que anunciaron que no llevarán a cabo ninguna negociación (...) Sin duda, estamos dispuestos a estudiar todas sus propuestas", ha señalado Putin durante la reunión.

Por su parte, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha indicado que ha llegado la hora de "terminar la guerra" en Ucrania. "Ha llegado la hora para ambas partes de iniciar negociaciones y terminar la guerra", le ha dicho Ramaphosa a Putin durante el encuentro. "Es de nuestro interés común que esta guerra termine", ha insistido, subrayando que los países africanos se ven "negativamente afectados" por este conflicto.

Una fórmula "difícil de aplicar" para Moscú

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, ha declarado este sábado que Moscú comparte los principales planteamientos del plan de paz africano, pero las agencias de noticias rusas también han citado al portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, diciendo que es difícil de realizar: "La iniciativa de paz propuesta por los países africanos es muy difícil de implementar, es difícil compaginar posiciones"

Peskov ha afirmado que Rusia seguirá dialogando con los países africanos. "No todos los puntos (del plan africano) pueden compaginarse con los principales elementos de nuestra posición, pero esto no significa que no debamos seguir trabajando", ha agregado. Según Lavrov, los dirigentes africanos no le han transmitido a Putin ningún mensaje del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con quien se habían reunido en Kiev el viernes.