Estados Unidos ha anunciado su intención de volver a formar parte de la Unesco en julio, una organización de la que salió en 2017 durante el mandato del anterior presidente, Donald Trump, que la acusaba de adoptar reiteradamente posiciones antiisraelíes.

En un comunicado, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha explicado que Estados Unidos le ha informado de su decisión de volver a formar parte con un plan de financiación concreto, que será sometido a los Estados miembros en una sesión extraordinaria próximamente.

La directora general, Audrey Azoulay, que convocó a los representantes de los 193 países miembros para comunicarles la solicitud de Washington, se ha felicitado por lo que ha calificado de "un acto fuerte de confianza en la Unesco y en el multilateralismo".

“The United States of America announces its intention to rejoin UNESCO in July.



"This is a strong act of confidence in the centrality of #UNESCO's mandate but also in the way this mandate is being implemented today." - @AAzoulay https://t.co/OeS1Q87H2z pic.twitter.com/QidZPb8b71“