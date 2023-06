El portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique, ha denunciado este domingo "vetos con nombre y apellidos" en las negociaciones con Sumar, la coalición liderada por Yolanda Díaz con el que concurrirán a las próximas elecciones del 23 de julio.

Echenique, al igual que la Ministra de Igualdad, Irene Montero, no aparecerán en las listas de Sumar, algo que ha sido criticado por la dirección de Unidos Podemos que, aunque todavía aspira a llegar a un acuerdo, desde el partido de Díaz ya se ha asegurado que está todo cerrado.

"En esta negociación, ha habido vetos explícitos con nombre y apellido, como el que se ha perpetrado contra la Ministra de Igualdad que más avances feministas ha conseguido en la historia de la democracia", ha indicado en Twitter. Pero también, ha apuntado a "vetos por la vía indirecta", como considera que es su caso, ya que equipo de Sumar dijo que "era absolutamente imposible que Podemos encabezara la lista en la provincia de Zaragoza", el único puesto - según Echenique - "por el que tenía sentido que yo pudiera concurrir".



Subraya que el golpe que Sumar ha querido dar a la formación morada "ha sido muy duro", pero cree que la decisión de su partido de aceptar la unión es la "correcta", pese a que es el "momento más difícil". "Creo que nuestra decisión de garantizar, a pesar de ello, el acuerdo electoral como única vía de que haya una mínima posibilidad para que no gobierne el PP con Vox después del 23J es, una vez más, la decisión correcta", ha explicado. "Yo no voy a tirar la toalla y tú tampoco debes hacerlo", ha arengado, ya que no se pueden permitir el "lujo de no pelear".

“Por qué no voy en las listas �� pic.twitter.com/9wAA3yDH6i“ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) June 11, 2023