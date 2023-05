El procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha apostado este martes por la creación de una nueva plataforma política ante la debacle que ha sufrido su partido en las elecciones municipales y autonómicas. "Hay que ofrecer una alternativa ante un posible gobierno del PP y Vox", ha defendido.

Así lo ha indicado en una entrevista en La noche en 24 horas, donde ha descartado que vaya a abandonar la formación naranja. "De momento quien se ha dado de baja es Ciudadanos", ha dicho en tono satírico en referencia a la decisión de la ejecutiva nacional de no presentarse a las elecciones generales del 23 de julio al ser preguntado por si dejará de militar en el partido.

Este 28 de mayo, el partido se quedó fuera de todos los parlamentos autonómicos en juego y de los ayuntamientos de las principales ciudades, confirmando los peores pronósticos avanzados por las encuestas electorales.

Para Igea, los resultados del domingo han supuesto "una debacle absoluta" y una "auténtica catástrofe electoral" ante la pérdida de la confianza de los votantes. Pero ante esto, considera que es un "error" y una muestra de rendición no postularse a las generales. "El análisis no puede ser 'no nos presentamos y hacemos como que nada ha pasado'" o "irte a hibernar", ha censurado el procurador, que también ha señalado cierta "autocomplacencia" en el seno del partido.

En su opinión, la refundación de Ciudadanos "ha fracasado" y apunta a una serie de "decisiones erróneas" y a que "todos los debates son al interno". "El partido es una herramienta para los ciudadanos", ha recordado.

"Ciudadanos resuelve las crisis restando" Por ello, ha apostado por crear una plataforma dentro del marco del partido. "No tengo espíritu de fundador, pero sí que creo que hay que intentar ofrecer una alternativa a la gente que cree en las libertades y en nuestro modelo europeo", ha insistido, poniendo el foco en las posibles alianzas a nivel nacional entre el PP y Vox, como ya ha ocurrido en Castilla y León. “Francisco Igea (@FranciscoIgea), procurador de Ciudadanos en Castilla y León: "No tengo espíritu de fundador pero sí que creo que hay que intentar ofrecer una alternativa a la gente que cree en las libertades y en nuestro modelo europeo"#LaNoche24h



�� https://t.co/RTZcdx2MFl pic.twitter.com/U0AIATDtuA“ — La noche en 24 horas (@Lanoche_24h) May 30, 2023 En ese sentido, ha denunciado que ese gobierno de coalición "ha supuesto un deterioro institucional y económico notable" y se ha mostrado muy crítico con la interpretación de que Ciudadanos se haya convertido en un "subordinado" del PP con su decisión de retirarse de las elecciones. "En estos momentos hay un pecio que ni navega ni deja navegar, hay que empezar a mirar hacia fuera y empezar a sumar en vez de restar", ha continuado diciendo Igea, que ha criticado que "Ciudadanos resuelve las crisis restando": "Perdemos talento y militantes; no tenemos partido".