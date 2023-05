Guerra en Ucrania

Este mismo sábado, a través de un vídeo cinematográfico de marcado carácter militar, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, ha dejado entrever el inicio de la tan comentada contraofensiva ucraniana. "Ha llegado el momento de recuperar lo que es nuestro", destaca.

"Voy a aniquilar a los enemigos de la patria, a los asesinos de mis hermanos, a los violadores de mis hermanas", dice Zaluzhni mientras el vídeo muestra a soldados ucranianos con equipo de combate, subidos a tanques Leopard y esperando con las armas preparadas en un bosque.

"Que mi mano sea firme para matar a los enemigos. Que mi ojo sea claro para matar a los enemigos. Que mi arma sea fiable para matar a los enemigos. Que mi voluntad sea de acero para matar a los enemigos. Dios, nuestro padre celestial, bendice nuestra ofensiva decisiva, nuestra sagrada venganza, nuestra santa victoria", concluye la oración del comandante.

“There is no force in the world that can stop this nation from achieving its sacred goal of living in freedom on its God-given land. ✊����#FreedomIsOurReligion pic.twitter.com/KjxcgrIOWJ“