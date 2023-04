TVE ha podido hablar con uno de los 34 españoles que han sido evacuados este domingo de Sudán, el padre Jose Javier Palardé, un misionero comboniano que ha estado trabajando en el país las últimas décadas.

"Empezó un ruido tremendo de bombazos y fusilamiento y cosas y comprendimos que algo anormal estaba sucediendo". Así es como recuerda el primer día del conflicto el padre Jose Javier. Con 81 años y más de cinco décadas como misionero en Sudán, cuenta que no ha vivido nada tan grave hasta ahora. "Cada vez era más violento. Nos pasaban por encima todo hasta que estábamos viendo", ha explicado.

"Verás tú que nos van a dar, hasta que nos dieron el domingo. Dieron en el techo de la sacristía y empezó a arder con unas llamas enormes", ha añadido Palardé.





En ese momento, él y otros párrocos, huyeron de Jartum, donde se centra el conflicto. Según el misionero, el coche militar no llegó

a buscarlos y tuvieron que salir con sus vehículos hasta el aeropuerto. Sacaron una bandera blanca por la ventanilla para no ser tiroteados por los combatientes. "Yo no me siento nada bien con tener que haber dejado todo aquello", lamenta el misionero.