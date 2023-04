Ewa Widlak, consultora en políticas de igualdad y fundadora de ONU Mujeres España, explica a Objetivo Igualdad que España es uno de países que abanderan el feminismo en el mundo. Además, asegura que, en la oficina ONU Mujeres en Nueva York, eligieron nuestro país para abrir un comité nacional de la organización por nuestro avance en igualdad y por el calado del feminismo en la sociedad española.

Widlak es doctora en comunicación política por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Previamente, obtuvo el master en comunicación institucional y corporativa en el Instituto de Ciencias Políticas de París. Asimismo, es auditora de género certificada por la Organización Internacional de Trabajo y cuenta con más de diez años de experiencia profesional en proyectos desarrollados para instituciones internacionales, empresas y ONG.

-¿Qué has aportado al feminismo?

-Es una buena pregunta. Una pregunta difícil. He hecho esfuerzos, a nivel público, para impulsar la creación del Comité de ONU Mujeres España y, a nivel privado, para asegurarme de que mis dos hijas entiendan que hay algunas injusticias que no tienen que aceptar.

-¿En qué crees?

-Creo que cada persona puede tener un impacto positivo y que juntos podemos lograr la igualdad de género en el mundo.

-¿Cómo ha afectado la crisis económica a las mujeres?

-Dependiendo de las crisis económicas, las mujeres no son siempre las primeras en perder el trabajo, pero a ellas les cuesta mucho más encontrar trabajo si acaban de perderlo. Aquí hay una brecha bastante importante. También las mujeres tienen más dificultades para llegar a estos puestos de toma de decisiones. Es un tema muy importante que se escuche la voz de las mujeres.

-¿Qué es El Comité Nacional ONU Mujeres España?

-El Comité Nacional ONU Mujeres España es una asociación que apoya el trabajo de ONU Mujeres. Actualmente, en el mundo, existen 13 comités nacionales, entre ellos, los de Estados Unidos, Francia, Islandia, Suecia, Alemania, Japón y Australia, que trabajan para focalizar esta solidaridad que existe para ayudar a las mujeres y las niñas en el mundo.

-¿En la oficina central de ONU Mujeres, en Nueva York, las dirigentes tenían claro que España tenía que tener su propio comité?

-Así es. Creo que sobre todo porque España es un país muy sensible al feminismo. Lo tenemos que decir porque de vez en cuando se nos olvida, pero España es ya un país referente en el feminismo.

-¿Qué falta por hacer para lograr la igualdad de género?

-ONU Mujeres tiene muy claro que para lograr esta igualdad de género, para poder avanzar, necesitamos involucrar a todas las personas, a todas las entidades que tienen dicho objetivo. Hablamos de personas individuales, de instituciones públicas, de la sociedad civil pero también de las empresas, que tienen un papel muy importante para conseguir una igualdad de género.

“En zonas rurales, las mujeres tienen más problemas para lograr una igualdad y una vida digna“

-Hablemos de nuestra vecindad Sur. ¿Cuál es la situación de las mujeres en El Sahel, en África?

-Son las que sufren más desigualdad porque padecen pobreza extrema, porque tienen que enfrentarse a la crisis climática. No nos olvidemos que, en El Sahel, es una realidad muy dura. Se trata de mujeres que viven en una sociedad donde los derechos de las mujeres no están siempre garantizados por las leyes, lo cual conlleva casos dramáticos. Viven en zonas rurales y sufren más problemas para lograr la igualdad de género y la vida digna. Creo que estos dos conceptos no los podemos separar.

-¿Por qué aumentan las violencias machistas?

Es un tema muy profundo. Desgraciadamente, el patriarcado está presente en todas las sociedades, por lo cual, el cambio es muy difícil. Durante la pandemia, vimos que los números de violencia de género subieron en todos los países. Fue la pandemia invisible y se pudo observar mundialmente. Ahora existen problemas adicionales, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las mujeres sufren más y más acoso en las redes sociales. También observamos una normalización de ciertos comportamientos machistas.

“Faltan 300 años para conseguir la igualdad“

¿Cuánto falta para alcanzar la igualdad de género en el mundo?

-En el último informe de las Naciones Unidas, hemos observado un retroceso en cuanto a la igualdad de género en el mundo. Tendremos que esperar 300 años. No puede ser, porque necesitamos la igualdad de género ya.