Quién es Jack Teixeira, el joven de 21 años que filtró documentos del Pentágono

El joven de 21 años identificado por las autoridades estadounidenses como principal sospechoso de colgar cientos de documentos secretos del Pentágono en internet es Jack Teixeira, un trabajador de una base militar aficionado a los videojuegos que quería impresionar a su grupo de amigos con la valiosa información que poseía.

Tras varios días de publicaciones de informaciones clasificadas por parte de medios internacionales que comprometían a la seguridad de EE.UU. y que ponen de manifiesto que el país está espiando a sus socios mundiales, algunos diarios como 'The Washington Post' han publicado extensos perfiles sobre el avatar del filtrador.

Teixeira fue arrestado el jueves por el FBI después de que se haya puesto cara al avatar que a través de la red social Discord ha puesto en jaque a Estados Unidos.

Las filtraciones se realizaron a través de Discord

Según 'The New York Times', el joven no estaba motivado por su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, como ha sido el caso de anteriores filtraciones (WikiLeaks, los Papeles del Pentágono), y aunque revelan información sensible sobre la guerra de Ucrania, no parece que Teixeira tomara parte en el conflicto.

El periódico apunta que las informaciones que soltaba Teixeira mientras jugaba al videojuego Minecraft eran "puramente informativas" a través de un foro.

El foro estaba dedicado a discutir sobre videojuegos y armas de fuego, y en él se compartían con frecuencia "memes" racistas, según medios estadounidenses.

En vídeos a los que ha tenido acceso 'The Washington Post' se ve al chico practicando tiro con un rifle mientras grita insultos racistas y antisemitas. De hecho, cuando el FBI registró la casa de Teixeira encontró varias armas de fuego.