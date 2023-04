Lorenzo Montatore: "En 'Aquí hay avería' hablo de las drogas y la autodestrucción"

Lorenzo Montatore (Madrid, 1983) es uno de los autores más originales y admirados del cómic actual. Sus mundos surrealistas están llenos de personajes completamente disparatados, pero que, de un modo u otro, reflejan la sociedad en la que vivimos. En 2017 y 2021 fue nominado a los premios de Cómic Barcelona en las categorías de autor revelación y mejor cómic infantil. Y ahora vuelve al salón para presentar su nueva y sorprendente obra: Aquí hay avería (ECC Ediciones).

El cómic es una tragicomedia lisérgica que nos cuenta las desventuras de Viti, un joven vestido de brujo, culpable, de violeta y vicio, con el cabello incendiado. Está poseído por la "abismina", una droga que ha convertido su vida en un continuo y patético delirio amarillo. “Una última fiesta” se dice sabiendo que será mentira, y recorre otra vez la elipsis del pasillo que lleva al servicio, su palacio oscuro y sucio, para alumbrarlo de llanto.

Lorenzo nos comenta de dónde sale la idea del cómic: "Hace mucho tiempo que quería tratar el tema de las drogas y la autodestrucción de manera más directa a como lo hice en ¡Cuidado, que te asesinas! (La Cúpula). En aquel momento me centré más en el bloqueo creativo y en aglutinar un montón de referencias, anécdotas y todo tipo de cosas que me gustaban. Aquí hay avería, va más al fondo, al interior de una persona muy dañada, pero también al exterior, al pozo en el que ha caído y lo que hay en él".

Viti, un joven enganchado a la abismina

Preguntamos a Lorenzo si hay algo de autobiográfico en el personaje protagonista: "Sí, como todos mis personajes, Viti tiene mucho de mí. Demasiado, diría. Está atrapado, enganchado a una sustancia que controla su voluntad. Vive en un bucle del que es incapaz de salir".

Pero... ¿Qué es la abismina?, y ¿Cómo afecta al protagonista? "La abismina es una droga ficticia muy dañina, a la que yo he aplicado las capacidades destructivas del alcohol, la cocaína, y otras drogas reales y de consumo muy extendido de las que, efectivamente, algunos artistas se han servido para generar obra. Si bien es cierto que hay drogas que pueden activan de algún modo la creatividad y aceleran el proceso, en verdad son contraproducentes a medio-largo plazo, porque eliminan la ambición por todo aquello que no sea consumirlas y afectan poderosamente a la sensación de placer por otras cosas que no sean la propia sustancia".