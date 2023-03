El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves que las causas de la pérdida de confianza en el coronel Diego Pérez de los Cobos persisten, a pesar de que el Tribunal Supremo haya anulado su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil Madrid. "Sigo manteniendo que la pérdida de confianza existió y existe en esos términos", ha afirmado.

"Evidentemente, me hubiera gustado otra sentencia, no comparto algunas de sus razones. Pero acato la sentencia como procede en un Estado de derecho", ha dicho en una entrevista en 24 horas de RNE.

El ministro, no obstante, ha argumentado que el auto hace referencia a la "confusión en la justificación" y que da a entender que "se debiera explicar de una forma más clara y concreta" las causas de la decisión. "El concepto pérdida de confianza es suficiente, la cuestión es esgrimir la causa objetiva de esa pérdida de confianza", ha insistido.

"Lo que deja muy claro es que no hubo desviación de poder, había dudas razonables de derecho", ha añadido.

El cese de Pérez de los Cobos, que investigaba si el Gobierno había incurrido en algún delito al permitir la marcha del 8 de marzo de 2020 unos días antes de que el Ejecutivo declarara el estado de alarma, fue muy criticado por los partidos de la oposición. Tres años después, el Supremo ha estimado el recurso de casación del coronel contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmaba su destitución.

Dice que el 'caso Cuartel' no define a la Guardia Civil

Por otro lado, Marlaska ha defendido la labor de la Guardia Civil frente al 'caso Cuarteles' y ha querido dejar claro que las presuntas adjudicaciones irregulares no definen "a los más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil". "Evidentemente, son hechos graves, pero son absolutamente puntuales", ha añadido. Además, ha recalcado que si la investigación ha salido adelante es por el "afán" del propio cuerpo y de la unidad de Asuntos Internos.

Una vez más, ha señalado al director de la Guardia Civil en 2017, José Manuel Holgado, como el responsable de paralizar la investigación que Asuntos Internos estaba desarrollando sobre dicho caso. "Fue el propio señor Holgado quien, en un acto inaudito, firmó un oficio mandando paralizarla", ha reiterado.

Preguntado por el regreso de la eurodiputada de Junts Clara Ponsatí y su detención, el titular del Interior ha negado que la Policía Nacional hubiera estado dispuesta a intervenir en el arresto en caso de que los Mossos d'Esquadra no hubiera cumplido con la orden del juez Pablo Llarena.

"Nuestra coordinación con los Mossos es ejemplar. Solo tengo palabras de respeto y ejemplaridad para los Mossos, sus mandos y los consellers con los que he coincidido", ha asegurado Marlaska. En ese sentido, ha subrayado la "relación y coordinación perfecta" entre todos los cuerpos policiales, especialmente en labores de prevención. "Actuamos para prevenir, por eso hablo de la coordinación. (...) no quiere decir que no tengamos una comunicación constante ante cualquier evento", ha añadido.