El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson ha reconocido que condujo al engaño al Parlamento británico sobre el 'partygate', las fiestas que se celebraron en Downing Street durante la pandemia, aunque subraya que lo hizo "de buena fe".

El Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes, que investiga si Johnson mintió a la Cámara Baja, ha hecho público este martes el testimonio escrito entregado por el equipo legal del ex primer ministro, antes de comparecer este miércoles ante esa comisión.

Johnson dejó el poder el pasado 6 de septiembre a raíz del escándalo del 'partygate' y después de que la funcionaria Sue Gray divulgase su informe independiente sobre las fiestas en el número 10 de Downing Street, en el que criticó la excesiva cultura del alcohol en la residencia oficial.

"No engañé intencionadamente a la Cámara"

En su testimonio, el ex primer ministro británico admite que "no engañé intencionada o imprudentemente a la Cámara el 1 de diciembre de 2021, el 8 de diciembre de 2021 o en cualquier otra fecha". "No habría soñado en hacerlo", añade.

"Acepto que la Cámara de los Comunes fue llevada al engaño por mis declaraciones de que las reglas se habían seguido completamente en el número 10, pero cuando se hicieron las declaraciones, se hicieron de buena fe y sobre la base de lo que honestamente sabía y creía en ese momento", indica.

Al publicar este martes su testimonio, el comité ha dejado claro que este "no contiene ninguna evidencia documental nueva".