Borrell anuncia un pacto entre Serbia y Kosovo aunque sin firmar acuerdos

El Alto Representante comunitario de Política Exterior, Josep Borrell, ha anunciado este sábado un pacto entre Serbia y Kosovo para ir implementando "de buena fe" la propuesta de la Unión Europea sobre una normalización de las relaciones entre ambos países, aunque no se ha firmado ningún acuerdo.

“We have a deal



Kosovo and Serbia have agreed on the Implementation Annex of the Agreement on the path to normalisation of relations



The parties have fully committed to honour all articles of the agreement and implement their respective obligations expediently and in good faith. pic.twitter.com/p3CUBdcd8A“