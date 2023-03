La actuación de las autoridades italianas, en el punto de mira: claves del naufragio en Calabria

Las autoridades italianas están en el punto de mira por su respuesta ante el naufragio de Calabria, que tuvo lugar a apenas 150 metros de la costa italiana, en el que han muerto al menos 67 inmigrantes. La embarcación, que trasladaba a cientos de personas, fue avistada por la agencia de fronteras de la UE y la Guardia di Finanza llegó a enviar dos patrulleras. Sin embargo, no se recurrió a tiempo a la Guardia Costera, más equipada para este tipo de tareas y la Fiscalía italiana está investigando la forma en que los servicios de emergencia respondieron a lo ocurrido.

A continuación, resumimos la información que se conoce sobre la tragedia, que se suma a otras ocurridas en el Mediterráneo central, una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo.

El comandante local de la Guardia Costera, Vittorio Aloi, ha asegurado este miércoles estar "seguro" de que habían seguido correctamente las normas de intervención, aunque admitió que las condiciones del mar no eran tan severas. Ha mencionado vientos de "fuerza 4", que se clasifican como "brisa moderada", y ha dicho que los buques de rescate podrían salir al mar incluso con condiciones de "fuerza 8" .

Por su parte, la Guardia Costera afirmó en un comunicado haber recibido un mensaje de Frontex la noche del naufragio, pero alegó no haber actuado al respecto al no contar con la información oportuna sobre el peligro que corría el barco en cuestión. Solo actuó tras recibir una llamada sobre las 4:30 de la mañana en la que se alertaba de la presencia de una embarcación en peligro cerca de la orilla. El barco n o emitió ninguna llamada de socorro , según la Guardia Costera, que señaló que la policía de Carabinieri, así como la Guardia di Finanza, fueron alertadas de la situación antes de que se produjera.

La cuestión, planteada por medios italianos y otras organizaciones, es que se recurriera a la Guardia di Finanza, policía fiscal y aduanera de Italia, encargada de investigar delitos financieros, y no a la Guardia Costera, mejor equipada para rescates con malas condiciones del mar . Por ahora, se desconoce por qué se tomó esta decisión o quién fue el responsable.

¿Por qué no intervino la guardia costera?

El fiscal reconoce un "sistema con lagunas" que condujo a la tragedia

Según declaraciones del fiscal Giuseppe Capoccia, que dirige las investigaciones sobre el naufragio, al diario La Repubblica, la falta de coordinación pudo haber contribuido al fatal desenlace y quizás podría haberse hecho más por salvar vidas.

"Estamos viendo un sistema con lagunas, en el que, probablemente de muy buena fe, cada uno hace lo suyo, pero que al final da lugar a una situación de 'tú vas, tú no vas' que puede conducir a situaciones trágicas como ésta", declaró el martes. "Reconstruiremos todo pero me enoja, como padre de familia, como ciudadano, pensar que tal vez algo podría hacer para salvar a esas personas".



Capoccia confirmó que no se declaró formalmente ningún acto de "búsqueda y rescate" en respuesta al avistamiento de la embarcación, y dijo que la primera llamada de auxilio desde el barco se produjo hacia las 4 de la madrugada, probablemente justo antes del naufragio.

La tragedia no es la única que ha tenido lugar en el Mediterráneo recientemente. Solo el año pasado murieron o desaparecieron 2.400 personas en este mar, y en los últimos ocho años son casi 26.000 los muertos o desaparecidos, según la Organización Internacional de las Migraciones.

La ruta del Mediterráneo Central, que conecta el Norte de África con Italia y Malta, concentra el 80% de estas muertes y desapariciones: 17.000 desde 2014 y 1.400 el año pasado.