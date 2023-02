Una excargo de la Generalitat niega haber recibido "ningún tipo de orden" de Camps para contratar con la 'Gürtel'

La exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana durante el mandato de Francisco Camps al frente del gobierno autonómico, Salvadora Ibars, ha asegurado este lunes en el juicio por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones a una de las empresas de la 'Gürtel' que nunca recibió "ningún tipo de orden" por parte del expresidente de la Generalitat para contratar con la trama.

Ibars, una de las acusadas en esta vista oral, se ha expresado así a preguntas a la defensa del propio Camps, que le ha cuestionado sobre si "recibió de forma directa o indirecta orden o sugerencia" de dar un trato preferente a Orange Market, una de las empresas de la trama, por parte del otrora dirigente autonómico.

"Ya lo dije el otro día: nunca he recibido ningún tipo y ninguna orden de nadie y menos del señor Camps", ha asegurado Ibars, que ha dejado claro que no le "consta" que el expresidente diese ninguna instrucción respecto a las contrataciones sobre las que el tribunal pone la lupa.

La exdirectiva de la Generalitat ha hecho alusión a su declaración del pasado miércoles, cuando dejó claro que nunca tuvo "ningún tipo de relación con Camps".

"No he despachado nada nunca ni he tenido relación. No he estado en su despacho. No he tenido nunca una relación personal ni profesional. Mi trabajo no era relacionarme con él", había aclarado entonces.

Camps acusa a la Fiscalía de mentir Además, Ibars ha señalado que sí conocía a 'El Bigotes' pero no de forma personal. "Era una persona que a poco que le tengas al lado se hace visible por la manera que tiene de ser. Pero no he tenido ninguna reunión, solo con Cándido Herrero", ha añadido. En días anteriores del juicio y en declaraciones a los medios al término de la vista oral, Camps se refirió al hecho de que Ibars dijese que no le conocía. "La Fiscalía ha mentido desde el principio, porque viene oyendo eso desde el año 2009. Más evidente no puede ser", lamentó Camps defendiendo su inocencia.