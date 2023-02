El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido entrevistado por RTVE en Kiev coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Sánchez ha defendido el apoyo militar, humanitario y económico de España a Ucrania, y no ha aclarado si respaldará el envío de cazas, como pide el líder ucraniano, Volodímir Zelenski. "Entre agredido y agresor no hay equidistancia", ha insistido durante la entrevista, conducida por Íñigo Alfonso.

El jueves, en su encuentro con Zelenski, Sánchez había anunciado su intención de enviar cuatro tanques Leopard, además de los seis que ya había prometido. En su segunda visita a Ucrania, Sánchez intervino en el Parlamento ucraniano, y visitó Bucha e Irpin, localidades símbolo de la tragedia de esta guerra.

PREGUNTA: El presidente ucraniano pide a Occidente más apoyo militar, usted ha ofrecido cuatro carros de combate Leopard más, pero Zelenski está solicitando apoyo aéreo. ¿España está dispuesta a liderar ese debate, a ayudar a Ucrania desde el punto de vista aéreo?

RESPUESTA: Desde el inicio de la guerra, del que se cumple un año, hemos manifestado siempre nuestra voluntad inequívoca de ayudar al agredido, a quien ahora mismo está pidiendo defensas para poder proteger a su ciudadanía y poder recuperar un territorio, el suyo, que está siendo invadido por una fuerza extrajera, en este caso la Rusia de Putin.

Conforme a nuestras capacidades militares, estamos suministrando ayuda, desde el punto de vista de la munición, de los vehículos terrestres, ahora con los tanques Leopard, y todo lo que pueda venir en el futuro lo tendremos que estudiar. Tendremos en primer lugar que hacer un análisis sobre las capacidades que tenemos disponibles dentro del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar, en coordinación con nuestros aliados y dentro de la Unión Europea.

Respecto a las capacidades aéreas, no tenemos una decisión tomada porque eso tiene que hacerse en el ámbito europeo y de los aliados, pero desde el punto de vista de la coalición de los tanques Leopard, España va a estar ahí en apoyo de Ucrania.

P: ¿El apoyo terrestre acerca el apoyo aéreo?

R: No tiene por qué, es en función de las necesidades estratégicas que en un momento tan particularmente difícil como el que está atravesando Ucrania soliciten a los aliados y a los Estados miembro de la UE. Una de las cosas importantes que ha sucedido en estos últimos días es la petición por parte de muchos Estados miembro de que hagamos una compra conjunta de munición, que es lo que ahora necesitan los ucranianos.

Lo más importante de todo es siempre tener en cuenta que lo que estamos haciendo la UE y la Alianza Atlántica es suministrar capacidades militares para que Ucrania se defienda. Aquí no está atacando Ucrania a nadie, está defendiéndose de una agresión, y entre un agredido y un agresor evidentemente no hay equidistancia. Europa y España lo tenemos claro, tenemos que estar con quien está ahora mismo recibiendo esa agresión.

P: Hace un año nadie hablaba de paz, pero un año después tampoco mucha gente tampoco habla de paz. El presidente chino ha propuesto una iniciativa, ¿para España puede ser un buen punto de partida para empezar a dialogar sobre la paz en Ucrania?

R: Hace un año, muy poca gente daba ni siquiera dos semanas a la invasión de Putin a Ucrania. Llevamos un año y el pueblo ucraniano ha resistido de manera heroica frente a una potencia militar como es el ejército ruso, y lo ha hecho primero por su compromiso y por su resistencia y luego también por el compromiso de una comunidad internacional que supera a lo que es la UE.

Hay una amplia mayoría de países que está a favor de apoyar a Ucrania y en contra de esta invasión que vulnera un principio fundamental de nuestras relaciones internacionales y de un orden pacífico en el mundo que es el respeto a la integridad territorial de un país y a su independencia.

A partir de ahí hay que esperar a ver cuál es la propuesta que hace el documento de posicionamiento de China. Creo que siempre es importante que actores globales como China den un paso al frente para comprometerse en ese proceso de diálogo a favor de la paz.

Esa paz tiene que ser duradera, tiene que ser justa, y eso significa que se tiene que respetar lo mínimo, que es el respeto a la integridad territorial, que Rusia abandone cualquier presencia en un territorio como es el de Ucrania. Pero también quiero romper una lanza en favor de la propuesta que ha planteado Zelenski hace ya más de un mes, que son los diez puntos a favor de la paz, que han sido objeto de debate entre Zelenski y yo mismo y que España y Europa estamos apoyando.

P: España va a presidir la UE en el segundo semestre de este año, ¿nuestro país puede liderar un proceso para que la UE pueda ser un actor clave en esa negociación?

R: La UE tiene que estar en la mesa, pero quien tiene que liderarlo es Ucrania. Lo que tenemos que hacer desde la UE es favorecer ese proceso de diálogo, el fin de las hostilidades y que se pueda propiciar una paz justa y duradera, que es además el interés de Europa. Tenemos que ayudar a Ucrania, en este momento lo que nos están pidiendo es capacidades militares para poder defenderse ante el ataque de una fuerza extranjera, como es la Rusia de Putin, y eso es lo que estamos haciendo.

Hay otras muchas formas en las que estamos ayudando a Ucrania. Desde el punto de vista humanitario, con la acogida de refugiados, somos el quinto país dentro de la UE, pese a la distancia geográfica, en número de refugiados que estamos acogiendo.

En ayuda financiera para sostener el músculo institucional en estos tiempos de guerra, pero también para la reconstrucción. Son más de 18.000 millones de euros los que se están vehiculando a través de fondos de la UE; bilateralmente, son más de 250 millones los que está proveyendo el Gobierno de España en favor de la reconstrucción de Ucrania. También lo estamos haciendo desde el punto de vista de la atención a heridos en la guerra, hay soldados ucranianos atendidos por el sistema nacional de salud en nuestro país y podría poner un largo etcétera.

Se ha expresado en el reconocimiento que Zelenski ha dado a España de venir en un día tan señalado como es la víspera del aniversario del inicio de la guerra, y eso tiene que reconfortar al conjunto de la sociedad española. Lo que estamos haciendo no es solo un deber moral, es que si miramos hacia atrás y miramos nuestra historia, en un conflicto, no similar, pero sí de parecidas características, la comunidad internacional nos dejó abandonados. Nosotros no podemos cometer ese error, debemos estar con aquellos que están recibiendo una agresión injusta, injustificada y que contraviene la coexistencia pacífica entre los pueblos, y eso es lo que por desgracia está haciendo Putin.

P: El socio del Gobierno tiene un punto de vista que en ocasiones ha sido conflictivo sobre el apoyo militar de España a Ucrania. ¿Cree que con el paso del tiempo el socio ha ido aceptando su punto de vista?

R: No puedo hablar por otros partidos políticos, pero lo que puedo garantizar es que todo el Gobierno, todos los ministros y ministras estamos en el mismo lado, reconociendo quién es agredido y el agresor. Puede haber matices, pero desde luego tenemos muy claro que aquí hay un pueblo que está siendo agredido y que merece y necesita la ayuda de la comunidad internacional.

España, que es un país solidario -no solo los partidos sino a quienes representamos, a la mayoría social de este país-, estamos en ayudar al agredido. La historia reconocerá el aporte que haga la sociedad española, su compromiso en favor de la paz, y la paz tiene momentos en los que lo que tenemos que hacer es proveer de herramientas e instrumentos militares a un pueblo para poder defenderse y defender legítimamente lo que considera que es suyo, su independencia y su libertad.

Eso que hemos visto hoy en la figura de Zelenski, el reconocimiento a la sociedad española, tiene que hacernos sentir orgullosos del papel que está jugando España en este momento tan crucial para la historia de Europa y del mundo.

P: ¿Cómo ha visto a Zelenski?

R: Le he visto entero, con energía, con determinación, y muy consciente de que esta batalla tiene distintos frentes. Uno es evidente, el bélico, y otro muy importante es hacer una labor diplomática que haga que aquellos países que hoy dudan sean conscientes de lo que nos estamos jugando y de cuáles son los orígenes de este conflicto.

El conflicto empieza con una persona que ha cometido el típico error que se comete a lo largo de la historia, que es el del imperialismo, el de no reconocer terceros países, el de considerar que te puedes anexionar unilateralmente territorios que no te corresponden, y que al final acaban en un gran fracaso de quien lidera esas ansias expansionistas e imperialistas.