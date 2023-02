El 70% de trabajadores no está preparado financieramente para su jubilación

La gran mayoría de los jubilados españoles viven únicamente de su pensión y, sin embargo, solo un 30% de los trabajadores se prepara con antelación para tener unos ingresos complementarios en el futuro, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). "A mí me lo dices y me suena a chino", explica a RTVE una trabajadora. Entre los principales motivos están el hecho de no permitírselo por bajos ingresos, no saber cómo hacerlo o considera que es demasiado pronto.

Los expertos recomiendan empezar cuanto antes para amortiguar la pérdida de poder adquisitivo cuando se deja de trabajar. En los últimos años, los planes de empresa se han motivado con inventivos fiscales por parte de la entidad.