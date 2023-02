El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha formalizado su baja como militante del PP, han indicado a RTVE fuentes del partido, que confirman que continuará ejerciendo su labor en el Gobierno regional.

En declaraciones remitidas a los medios, Enrique López ha confirmado su baja como militante, la cual asegura que "no supone renunciar a los principios y valores que representa la ideología del partido", por lo que seguirá trabajando "con mayor ahínco y entrega" en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, mientras cuente con "la confianza" de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Según ha adelantado el diario Abc, López ha comunicado su renuncia a la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Una decisión que ya había trasladado a la presidenta madrileña, han señalado fuentes del Gobierno regional, que han precisado que no se producirá ningún cambio en el Ejecutivo autonómico, ya que la presidenta "mantiene su apoyo".

El consejero de Presidencia y Justicia madrileño evitó posicionarse durante la crisis que abrió en canal al PP y tras la crisis interna perdió peso dentro del Gobierno regional con el nombramiento de Enrique Ossorio como vicepresidente, un cargo que no se había creado en esta legislatura tras la ruptura de la coalición con Ciudadanos.

Posible vuelta a la judicatura

Con esta formalización de su baja del partido y tras la tensa relación con la presidenta madrileña, queda por dilucidar si continuará como consejero en el caso de que Ayuso venza en las urnas, o si volverá a la judicatura.

Las fuentes del PP consultadas señalan que López prepara su vuelta a la judicatura tras las elecciones del 28 de mayo si finalmente no continuase con la política. En ese sentido, argumentan que los jueces no pueden estar afiliados a partidos políticos, pero que "para ser consejero no hace falta estar afiliado".

Magistrado de la Audiencia Nacional, obtuvo sus puestos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional a propuesta del PP. López tuvo que dimitir del TC en 2014, un año después de ser nombrado, por conducir ebrio y sin casco su moto, lo que le supuso una condena por un delito contra la seguridad vial. También fue apartado de los juicios de Gürtel y Bárcenas por su afinidad al PP.