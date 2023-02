'Boomers', Bartolomé Seguí retrata a su generación con una pizca de melancolía y mucha ironía

Estos últimos años, Bartolomé Seguí (Palma, 1962) ha dibujado tres impresionantes adaptaciones (con guiones de Hernán Migoya) de las novelas de Pepe Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán, que se han publicado en España, Francia, Italia y Portugal. Y después de ese enorme esfuerzo, el dibujante ha decidido volver a sus orígenes con una obra más personal hecha casi “por amor al arte”.

Boomers (Salamandra Graphic) es un retrato cotidiano en el que el autor reflexiona sobre su generación, esa que ronda los 60 años y está un poco perdida entre el desconcierto del presente y la incertidumbre del mañana.





“No me importaría adaptar algún Carvalho más –nos confiesa Bartolomé-, pero la cosa va a depender de si los editores extranjeros se animan a participar en la producción. Tras Los mares del sur, no tenía ningún proyecto en perspectiva y me apetecía dibujar algo más personal. He de agradecer al Institut d’Estudis Baleàric las ayudas a la creación que lanza cada año y que me permitieron financiar estos meses de trabajo. Boomers tiene todos los componentes que a mí me gustan: costumbrismo y contemporaneidad".

"Siguen atrayéndome las “slice of life” -añade-, donde parece que no pasa nada y la historia se va construyendo de fragmentos de cotidianeidad. Estos últimos años la pandemia nos ha dado un revolcón a todos, así que había tema de sobras y me apetecía contar lo que sientes al superar los 60”.

En el cómic Lola y Ernesto, una pareja que esta a punto de cumplir los 60 años, refelexiona junto a sus amigos (Lola, Héctor, Rita y César) sobre las preocupaciones de su generación, los sueños frustrados y lo que les queda por vivir. Y Ernesto decide viajar al pasado, a Mallorca, para poder enfrentarse a ese incierto futuro.

Páginas de 'Boomers'

Recupera los personajes que creó hace 35 años Para Bartolomé, este cómic es también un regreso a sus primeros personajes, Lola y Ernesto, que ya fueron una especie de alter ego del autor en las historias publicadas en la revista El Víbora (junto a la guionista Sonia Delgado), a finales de los 80. “Boomers es un cómic que habla de mí, pero no es la historia de mi vida, hay también auto ficción, así que necesitaba de otro protagonista -nos cuenta-. Tengo en casa dos pequeños retratos de Ernesto y Lola y, como si estuvieran vivos, me pregunto a veces qué habrá sido de ellos y de sus amigos Rita y Héctor en estos 30 años. También estarían acercándose a la jubilación. Así que les llamé”. Más que un cómic autobiográfico, es una obra con mucha carga personal, como confiesa Bartolomé: “Ernesto no soy yo, pero también; porque cuando creas unos personajes, hablas a través de ellos de tu manera de ver las cosas, lo que hablas con los amigos, lo que escuchas por la calle”. Viñeta de 'Boomers'

"Los Boomers seguimos aquí" “En Boomers salen muchos temas que nos preocupan a los de mi edad… “Los tiempos están cambiando” (2The Times They Are a-Changin2), cantaba Dylan, y eres plenamente consciente de que, en parte, este futuro ya es más de los que vienen detrás, de los millenials, los de la generación Z… pero los boomers seguimos aún aquí, intentando no instalarnos en el "¡qué barbaridad todo!", estupefactos viendo cómo las seguridades que dábamos por conquistadas se están viniendo abajo: el descrédito de la política, la crisis climática, la voracidad humana que no cesa, la precariedad aun teniendo trabajo, la incomunicación, la postverdad…” Viñeta de 'Boomers' “Has alcanzado la edad que tenían tus padres cuando veías en ellos a unos ancianos. Te miras First dates para confirmar con estupor que muchos concursantes que ves como abuelos son más jóvenes que tú… El primer síntoma de que te acercas a la jubilación -añade-, es que te miras embelesado los programas de reformas de los gemelos Scott en la tele; el sexo ya no es lo que era, antes de olvidarte de lo que era el sexo; comienzan a dolerte partes del cuerpo que nunca te habían dolido; empiezan a caer todos tus referentes y también algunos amigos… y lo que más te preocupa es no cagarla en esos últimos cartuchos que te queden con salud”. “En Boomers –añade Bartolomé Seguí-, no hablo tanto de la decadencia, como de lo que es el paso del tiempo. Aunque está presente en todo momento la nostalgia, me parecía importante contar lo que les pasa a todos los personajes desde una mirada divertida. Creo que la comedia es la mejor arma para hablar de temas serios. No es una biblia para boomers, se trata también de que un público joven pueda interesarse por lo que les espera”. Página de 'Boomers'

“La gran ilusión de mi vida ha sido poder vivir del dibujo” Los personajes de Boomers hablan de sus ilusiones cumplidas y también de sus desilusiones. Por eso preguntamos a Bartolomé cual ha sido la gran ilusión de su vida: “Vivir del dibujo. Yo siempre estaba dibujando, pero nunca pensé en ello como mi profesión de futuro. Vengo de un tiempo en que decías que dibujabas tebeos con la boca chica, no como ahora en que el cómic está de moda. Han pasado cuarenta años desde que publiqué mi primera historieta en Senda del cómic en el 82, y desde entonces, siempre ha habido un editor que ha publicado mis dibujos, así que puedo considerarme un privilegiado por ello”. En cuanto a la gran desilusión de su vida, Bartolomé nos comenta: “Me considero una persona sencilla, nada ambiciosa, así que no hay por ahí ninguna gran desilusión que duela. Me siento reconocido por mis colegas, tengo la fortuna de tener una pareja cómplice a la que quiero y me quiere, una hija independiente con armas para enfrentarse a lo que venga, una casa confortable, y los mismos amigos de siempre". Viñeta de 'Boomers'

Su primer álbum como autor completo en 20 años Este álbum también supone el primer trabajo como autor completo de Bartolomé Seguí en 20 años. “Mi último guión largo fue ¿Coca o ensaimada? del detective Simón Feijoo que publicó Edicions de Ponent en 2003. Había hecho ya otro álbum del mismo detective con guión de Carles Santamaría cuando contactó conmigo Ramón de España para El sueño de México; a partir de ahí, siempre he estado acompañado de grandes guionistas: Felipe Hernández Cava (Las serpientes ciegas, Hágase el Caos, Las oscuras manos del olvido), Gabi Beltrán (Historias del barrio) y Hernán Migoya (Trilogía de Pepe Carvalho)”. “Y la verdad –añade-, es que, después de muchas obras en las que el peso de la palabra era muy potente y la extensión del formato álbum impedía extenderse, me apetecía hacer algo más libre, a mi aire, decidiendo también el tempo gráfico de la narración”. Página de 'Boomers'

“Supongo que moriré con el lápiz en la mano” Los personajes del cómic no disimulan la incertidumbre que sienten por el futuro cercano. “Lo que veo con mi hija millenial, es que da por sentado que las cosas irán peor –afirma Bartolomé-. Nosotros venimos de un tiempo donde la prosperidad era el motor de la sociedad: podías empezar de botones y acababas de director de la empresa, te decían, y de repente, el péndulo va hacia atrás, la prosperidad es solo para unos pocos, y la perspectiva es vivir peor que tus padres. Y este estado de shock hace que muchos estemos ahí ansiosos por jubilarnos antes de que se hunda el Titanic”. Preguntamos a Bartolomé si le gustaría dibujar mientras pueda. “Supongo que moriré con el lápiz en la mano, pero cada vez llevo peor la presión del encargo continuo que te mantiene atado a la mesa de dibujo. El trabajo no lo es todo y cuando eres consciente de que te va quedando menos tiempo, ves que hay que aprovechar más la vida, que lo importante es pasar tu tiempo con la gente que quieres, viajar más, hacer las cosas que te gustan… Posiblemente nunca me jubile del todo, pero me gustará darme más recompensas”. Viñeta de 'Boomers'