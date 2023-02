De Zaragoza a la Gran Manzana, la historia de una maquilladora zaragozana

Esta maña ha pasado de caminar junto a la Torre del Agua, a las calles de la Gran Manzana. Sí, como oyen, apostó por su sueño de ser maquilladora y ganó. Pero lo que Virginia no sabía es que su profesión le llevaría hasta Nueva York, y que sus clientas serían verdaderas estrellas.

Admite que ha maquillado a “Paris Hilton o Brooke Shields. Han sido muy cercanas y me han hecho pasar un rato agradable y no me lo han puesto nada difícil”. Estudió estética en el Instituto Santiago Hernández de Zaragoza, y tras trabajar con firmas como Dior o Helena Rubinstein, Virginia cruzó el charco para aprender inglés.

“Me conectaron con el mundo del maquillaje directamente con revistas o gente famosa“

Fue ahí donde conoció a la directora de una empresa de publicidad que le llevó a lo más alto. Relata que “ellos fueron los que me impulsaron, de no ser nada conocida me conectaron con el mundo del maquillaje directamente con revistas o gente famosa. Fue muy rápido todo, una oportunidad de ese momento y que supe aprovechar”.