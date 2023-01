El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas entraron en el infernal campo de Auschwitz-Birkenau. Los prisioneros fueron liberados, pero tan solo dos semanas antes, los nazis ahorcaron en público a cuatro mujeres que intentaron sabotear la maquinaria de guerra nazi y su macabro programa de exterminio del pueblo judío. Todo quedó registrado en el diario de Anna Wajcblum, una de las supervivientes del campo de la muerte.

La resistencia femenina de Auschwitz-Birkenau

En mayo de 1943, el levantamiento polaco contra la invasión de las tropas de Hitler termina con miles de judíos capturados y fusilados. El resto de habitantes del gueto de Varsovia fueron deportados al campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau.

21.23 min Para Todos La 2 - Debate: Los judíos en Varsovia

Anna Wajcblum tenía 15 años, cuando junto a sus padres y hermana mayor, Estusia, fueron trasladados en un tren de ganado al campo de la muerte. Separadas de sus progenitores, las dos chicas fueron destinadas al comando Unión que no era otra cosa que la fábrica de municiones de Auschwitz.

Recreación del momento en el que los nazis seleccionan a Anna y Estuia para trabajar en la fánrica de municiones. ©AVI A. KATZ

“Miles de nosotras contribuimos a la victoria del diablo“

Allí, donde eran obligadas a jornadas de 12 horas diarias de trabajos forzados y soportando humillaciones, desnutrición y malos tratos, alimentaron la maquinaria de guerra nazi. "Miles de nosotras contribuimos a la victoria del diablo", cuenta Anna Wajcblum en el diario que escribió en 1945, cinco meses después de la liberación de Auschwitz.

Anna Wajcblum fue una de las supervivientes de Auschwitz y la autora del diario que dio lugar a este documental.

En este diario Anna describió con todo tipo de detalles el infierno que vivían los prisioneros cada día, pero también cuenta cómo se creó y organizó la resistencia femenina que participó activamente en una operación clandestina desde dentro de Auschwitz. "El trabajo era importante para el esfuerzo bélico alemán, así que vi la oportunidad de sabotearlo", revela Ada, una de las mujeres de la resistencia.

Una de las prisioneras de Auschwitz trabaja en la fábrica de municiones.

El plan consistía en sacar pólvora a escondidas de la fábrica. Y la hermana de Anna, Estusia, no lo pensó dos veces. "Nos aterraban las consecuencias, pero no lo suficiente como para no hacerlo", se recuerda en el diario. El motor de la resistencia femenina se había puesto en marcha.