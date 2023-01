Estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se han concentrado este martes para protestar en contra del reconocimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como alumna ilustre al grito de "fuera fascistas de la universidad, las ilustres están fuera". Otros estudiantes han mostrado su apoyo al grito de 'Presidenta, presidenta'.

Fuera de la facultad de Ciencias de la Información, unas doscientas personas se han acercado todo lo posible al edificio, protegido por la Policía Nacional, lanzando mensajes como 'Ayuso de ilustre no tiene nada', 'Viva la lucha de las sanitarias', 'Ni un euro más para la privada' y 'Las ilustres están fuera'.

Una de las alumnas premiadas por la universidad como primera de la promoción, Elisa Lozano Triviño, se ha sumado a la protesta y ha terminado su discurso gritando, 'Ayuso, pepera, los ilustres están fuera'.

01.43 min Una alumna premiada por la UCM, a Ayuso: "Las ilustres están fuera"

A la salida de Díaz Ayuso, poco antes de las 13:00 horas, ha habido momentos de tensión en el exterior del edificio. Grupos de estudiantes, unos a favor y otros en contra del reconocimiento a la presidenta madrileña, se empujaban y forcejeaban entre ellos. Agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir para separar a los manifestantes.

"Es una vergüenza que hayan militarizado la Universidad. Es una muestra del profundo carácter antidemocrático de este nombramiento", ha expuesto a Europa Press la militante de Contracorriente y Pan y Rosas Natalia Lago.

Desde Delegación del Gobierno han explicado a Europa Press que ha habido una estrecha colaboración entre la UCM y la Comunidad de Madrid. Precisamente ha habido varias consignas contra el rector, Joaquín Goyache, a quien han apelado diciendo: "Ayuso mata ancianos y aplaude el rectorado".

Esta es parte de las razones que ha expuesto Lago contra este nombramiento "a dedazo" a la "liquidadora por excelencia" de la Sanidad en "plena huelga" de médicos de Atención Primaria y Pediatras. "Para el rector es ilustre la que dice que los jóvenes no tenemos cultura del esfuerzo cuando somos los más explotados", ha lanzado la manifestante.

Entrevistada en el programa Hablando Claro de La 1 de TVE, la alumna Elisa Lozano Triviño ha explicado que considera que Díaz Ayuso "no se ha ganado" el reconocimiento como 'Alumna ilustre': "No se lo ha ganado, no está haciendo nada por nosotros, no nos está escuchando, la comunicación es escuchar".

“Elisa Triviño, premio de excelencia de la Complutense, que ha criticado a Ayuso en su discurso: "Creo que no estamos en la situación de que esa mujer sea una alumna ilustre porque no se lo ha ganado. No ha hecho nada por nosotros" .@HablandoTVE https://t.co/2z2Jqzx2XW pic.twitter.com/3p8RGZaULU“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 24, 2023

Gritos de apoyo a su llegada A su llegada a la facultad en torno a las 10:20 horas, Díaz Ayuso ha sido recibida por el rector, Joaquín Goyache. No ha tenido contacto con la manifestación que estudiantes habían convocado a la entrada de la misma gracias al dispositivo policial. ​Se han establecido varios anillos de entrada, que cortaban el paso a todos aquellos que no tuviesen carnet acreditativo de estudiante. En el momento de la entrada de la presidenta, en el hall principal del edificio, estudiantes que se encontraban en el interior, alentados por el presidente de Nuevas Generaciones de Madrid, Ignacio Dancausa, han mostrado su apoyo a Ayuso al grito de 'Presidenta, presidenta', 'Mayoría absoluta', 'Libertad' y 'Comunista el que no vote'. Estas consignas han sido contrarrestadas por alrededor de varias decenas de estudiantes que se han encarado a ellos con mensajes como 'Fuera fascistas de la universidad'. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, entrevistada en La Hora de La 1 de TVE, ha defendido el nombramiento de Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid ante las protestas convocadas por asociaciones universitarias. Para Gamarra, el nombramiento es "muy merecido" y se ha mostrado convencida de que si la presidenta de la Comunidad de Madrid "fuera del PSOE en vez del PP, esta polémica no existiría". 12.17 min El PP reconoce que su propuesta para que gobierne la lista más votada "debe venir acompañada de las reformas necesarias"