La mejor alumna de Ciencias de la Información, sobre Ayuso: "No se lo ha ganado"

Elisa Lozano Triviño se ha convertido en una de las protagonistas de la jornada por su discurso contra el reconocimiento de Ayuso como Alumna ilustre al recoger su premio como mejor alumna de Ciencias de la Información de la última promoción. Tras el acto, Elisa ha explicado en Hablando Claro que a pesar de haber recibido el premio es un día triste porque en el acto se ha reconocido a la presidenta de la Comunidad de Madrid como alumna ilustre. "Creo que no estamos en la situación de que esa mujer sea una alumna ilustre porque no se lo ha ganado. No ha hecho nada por nosotros. No nos está escuchando y la comunicación es escuchar, la comunicación es tener criterio y en eso ella no ha aprobado, se lo merece otra gente", ha defendido la jove ante las cámaras de TVE.