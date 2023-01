El Parlamento de Marruecos ha decidido este lunes revisar sus relaciones con el Parlamento Europeo (PE). Esta decisión llega después de la resolución aprobada por la Eurocámara el pasado jueves, en la que urgió al país magrebí a respetar la libertad de expresión y a liberar a periodistas críticos encarcelados. Desde parlamento Marroquí denuncian que esta resolución es un "chantaje" y consideran que se trata de "un discurso de superioridad colonial".

Por esta razón, el presidente de la Cámara de Representantes (cámara baja), Rachid Talbi Alami, en un comunicado leído al final de una sesión conjunta de las ambas cámaras del Parlamento marroquí, ha comunicado que revisarán sus relaciones con la institución europea.

La declaración califica la resolución de la Eurocámara de "inaceptable" y afirma que "destruye la relación de confianza" entre las dos instituciones parlamentarias.

Unanimidad en los partidos que conforman el Gobierno

Los grupos parlamentarios que conforman el Gobierno marroquí han denunciado este lunes el "chantaje" y "discurso de superioridad colonial" que supone la resolución aprobada el pasado jueves por el Parlamento Europeo (PE), que insta a Marruecos a respetar la libertad de expresión y a liberar a los periodistas encarcelados.

"No vamos a aceptar que nuestra patria sea objeto de amenazas y no vamos a cambiar nuestras posturas ni nuestro enfoque, estamos convencidos de la justicia de nuestras causas y llamamos a los eurodiputados a parar", ha criticado Mohamed Ghiat, portavoz del grupo Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, que encabeza el actual Ejecutivo).

Ghiat ha intervenido en una sesión plenaria de las dos cámaras del Parlamento marroquí para reaccionar a la resolución del PE, donde los tres partidos que forman parte del Ejecutivo han mostrado con palabras muy duras su unánime rechazo a la resolución europea.

"No tenemos gas ni petróleo para comprar ni corromper, pero sí una voluntad y un gran amor a esta patria. Les llamamos a dejar (en paz) a Marruecos y no obrar por chantaje", ha señalado Ghiat, haciendo una velada alusión a una posible intervención de Argelia para influir en la decisión del PE. "Me pregunto -ha añadido el diputado refiriéndose a los eurodiputados- si el frío y el gas han reemplazado a la declaración de derechos humanos".