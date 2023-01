Dos nuevos escándalos de corrupción en el Partido Conservador ponen a Sunak contra las cuerdas

Dos nuevos casos de corrupción en el Partido Conservador que involucran al ex primer ministro británico Boris Johnson y al presidente de los 'tories', Nadhim Zahawi, han salpicado al primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, tan solo unos días después de que fuera multado por la Policía del condado de Lancashire por no llevar puesto el cinturón de seguridad en el coche mientras grababa un vídeo.

El presidente de los conservadores británicos está en el punto de mira por irregularidades fiscales durante su etapa como ministro de Finanzas, un escándalo que ha llevado a Sunak a ordenar la apertura de una investigación.

Por su parte, el dominical 'The Sunday Times' reveló este domingo que el presidente de la cadena británica BBC, Richard Sharp, ayudó a Johnson a obtener garantías para un crédito de hasta 800.000 libras (alrededor de 911.000 euros) semanas antes de que el entonces jefe de Gobierno le recomendara para el cargo en la BBC.

Sunak ordena abrir una investigación a Zahawi

El exministro de Finanzas se vio obligado a pagar una multa para solventar una disputa por impago de impuestos relativo a la compañía de encuestas YouGov, en cuya fundación participó en el año 2000 antes de dar el salto a la Cámara de los Comunes. Los problemas tributarios del presidente 'tory' quedaron resueltos entre julio y septiembre de 2022 y el pago rondaría los 5 millones de libras (unos 5,7 millones de euros).

Zahawi ha alegado que fue un "descuido" y que en ningún caso fue deliberado, pero el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, y la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, creen que su situación es "insostenible" y no ven posible que pueda conservar el cargo.

Sunak ha reconocido que hay "preguntas que necesitan respuesta" sobre este caso, por lo que ha pedido a su asesor independiente para temas de ética que lo examine. Según un portavoz de Downing Street, Zahawi "conserva la confianza" del primer ministro, que por ahora no contempla cambios. El primer ministro tiene también margen para respaldar o no las conclusiones del informe final de su asesor, para el que no hay un calendario preciso.

Por su parte, el exministro de Finanzas ha aplaudido el paso dado por Sunak y se ha ofrecido a "explicar los hechos". "Considero que actué de forma adecuada y quiero responder a cualquier pregunta específica de manera formal", ha añadido.