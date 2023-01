El mundo parece resistirse a decir adiós a una pandemia que lleva sufriendo casi tres años. Los casos de COVID-19 han vuelto a dispararse, especialmente en países en los que el virus está circulando con mayor intensidad, como China y Estados Unidos, donde han aparecido dos nuevas variantes predominantes de ómicron: la B.F.7 y la XBB.1.5, conocida como 'Kraken'. Ambas se caracterizan por ser aún más contagiosas que sus predecesoras, aunque parece que no más graves. A continuación recopilamos las principales dudas que pueden suscitar:

¿Qué sintomas provocan?

Los síntomas que provoca la infección de COVID son muy similares en ambas variantes, y se suelen relacionar con las vías respiratorias altas. Se manifiestan habitualmente en forma de congestión nasal, mucosidad, dolor muscular, dolor de cabeza, sensación de cansancio y, en ocasiones, fiebre.

La principal novedad es que comienzan más pronto, ya que su período de incubación es más corto, aunque no parece que impliquen una mayor gravedad, salvo para población más vulnerable, como ancianos o inmunodeprimidos. La OMS asegura que aún no tiene datos concluyentes en este sentido, aunque ha adelantado que de momento no ha encontrado indicios que hagan pensar en una mayor virulencia. En todo caso, ha recalcado que el hecho de que aumente la transmisibilidad "es siempre motivo de preocupación".

Sobre XBB.1.5, Andrew Pollard, director del Grupo de Vacunas de la Universidad de Oxford, asegura que "no hay razón para pensar que es de más preocupación que otras variantes que van y vienen en el paisaje cambiante de mutaciones de la COVID-19".