Salut fa una crida a la vacunació de Covid i de grip

Salut fa una crida a la població per vaccinar-se tant contra la Covid com contra la grip. La Consellera Patricia Gómez ha predicat amb l'exemple i ella mateixa ha acudit a l'espai Francesc Quetglas de Palma i s'ha posat els dos vaccins.

D'ençà de l'explosió de casos a la Xina i coincidint amb les festes de Nadal, s'ha duplicat el nombre de persones que acudeixen cada dia als centres que de vacunació on es pot anar sense cita prèvia. També es pot demanar hora en aquest web. De moment, no s'ha detectat la variant d'Òmicron que s'ha estés a la Xina a les Balears, però Salut no té cap dubte que és qüestió de temps que arribi.

En plena epidèmia de grip

La incidència de grip s'ha duplicat les darreres dues setmanes, ha passat dels 60 casos als 118 per cada 100.000 habitants. Els contagis estan en creixement i preveuen que el pic arribarà a final de mes de gener. Durant les festes de Nadal baixa l'activitat quirúrgica als hospitals, però, amb la tornada de les vacances, la situació als hospitals podria començar a tensionar-se. Per això, recomanen posar-se la vacuna de la grip. Ara ja hi pot accedir qualsevol persona que vulgui.

La quarta dosi per la població general

La quarta dosi del vaccí, la segona de refoç, contra la Covid, que ja està disponible per a tothom major de 12 anys, incropora protecció contra Òmicron que les anteriors no tenien. Fins a mitjan de desembre només es punxava a persones de risc, majors de 60 anys, malalts crònics i embarassades. Tot i que la cobertura incial, amb les dues primeres dosis, frega el 90% de la població de les illes, les de reforç han caigut. Un 56% s'ha posat la tercera dosi i la quarta tot just supera el 10%.