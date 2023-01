Las compras de Reyes, el último esfuerzo para las familias antes de la cuesta de enero, también se ven afectadas estas navidades por la subida de los precios, aunque el impacto es dispar en función de los productos que aparezcan en la lista de regalos. Pese a que la inflación ha marcado cotas que en España no se alcanzaban desde hacía más de tres décadas, la tecnología o la ropa no solo no se han encarecido, sino que han bajado de precio respecto al año pasado. Libros y juguetes, por el contrario, han subido con fuerza y las joyas se han disparado más de un 10%.

A partir de los datos detallados del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de noviembre -la estimación adelantada de diciembre, que indica una caída del índice general al 5,8%, no incluye todavía el desglose por productos-, DatosRTVE ha seleccionado algunas categorías de productos que incluyen varios de los regalos más habituales en estas fechas, desde colonias hasta complementos pasando por artículos de viaje y teléfonos móviles, para mostrar su evolución y analizar cómo se reflejan los vaivenes de la inflación en las compras navideñas.

La principal conclusión es que, mientras el gasto en alimentos sin duda ha elevado notablemente la factura navideña de este año, el precio de los regalos ha subido de forma más moderada. De las 18 categorías elegidas, tan solo la joyería y los productos de aseo personal -donde se incluyen las colonias, los artículos de belleza y el maquillaje- han subido claramente por encima del índice general, que en noviembre se situó en el 6,8% interanual. El resto se han encarecido menos e incluso, en algunos casos, han disminuido de precio.

Ropa y complementos se abaratan, mientras colonias y joyas se disparan Ropa, complementos y cuidado personal Variación anual Variación mensual Prendas de vestir 3,4% ▲ Otros artículos de vestir 3,1% ▲ Calzado 3,1% ▲ Aparatos cuidado pers. 0,4% ▲ Prod. de aseo personal 0,9% ▲ Joyería y bisutería -0,1% ▼ Relojería 0,5% ▲ Artículos de viaje 1,5% ▲ Artículos para bebé 0,4% ▲ Prendas de vestir -0,6% ▼ Otros artículos de vestir -1,7% ▼ Calzado 2% ▲ Aparatos cuidado pers. 6,3% ▲ Prod. de aseo personal 7,9% ▲ Joyería y bisutería 10,1% ▲ Relojería 1,8% ▲ Artículos de viaje 2,9% ▲ Artículos para bebé 4,2% ▲ La ropa, por ejemplo, cuesta algo menos que el año pasado en estas fechas, a pesar de que en los últimos meses ha aumentado de precio: las prendas de hombre subieron un 2,7% en noviembre y las de mujer, un 4,1%, pero aún se encuentran por debajo del nivel que marcaban doce meses antes. No así las prendas de niño, que también repuntaron en el último mes y ya están un 1% más caras que hace un año, o el calzado, que también sube. Los complementos, dentro de esta gama de regalos, pueden ser una buena alternativa para el bolsillo: aunque la categoría de otras prendas de vestir, que es donde se recogen artículos como corbatas, bufandas y guantes, se ha encarecido mucho recientemente -más de un 10% en octubre y otro 3% en noviembre-, todavía está más barata que en noviembre del año pasado. En cambio, los relojes suben cerca de un 2%, los artículos de viaje -donde se incluyen maletas, bolsos y carteras- salen casi un 3% más caros y los aparatos para el cuidado personal -que incluyen regalos habituales como máquinas de afeitar o secadores- se van por encima del 6%. Lo que más se dispara, en cualquier caso, son los productos de belleza, incluidas las colonias, que rozan el 8%, y la joyería, que supera el 10%.