Mujeres al volante de los tractores de Pedro Muñoz

Tractoristas experimentados han impartido 20 horas de formación sobre conducción y manejo de maquinaria agrícola a una veintena de vecinas de Pedro Muñoz, en Ciudad Real, durante cuatro días. 5 horas te teoría y 15 de práctica con el objetivo es mejorar su cualificación y empoderarse dentro del sector agrícola.

“Los maridos normalmente no nos dejan coger el tractor“

Camino hacia la igualdad

Más allá de la formación, este curso pretende empoderar a las mujeres en un sector masculinizado. Según Arancha Mínguez, Técnico de Igualdad de Cooperativas Agro-Alimentarias, “la mujer siempre ha estado en el campo en una segunda posición. El titular era siempre el hombre, y muchas mujeres no han visibilizado su labor en la agricultura”. Algo que las propias alumnas, como María José Fernández, reconocen: “Los maridos normalmente no nos dejan coger el tractor”, asegura. A lo que su compañera Beatriz Manzanero añade: “Esto tenía que igualarse, porque igual que vale un hombre, por qué no una mujer”.

“La mujer siempre ha estado en el campo en una segunda posición“

Explica Arancha que, según los datos que manejan en Cooperativas Agro-Alimentarias, en los últimos años las mujeres miembros del consejo rector de las cooperativas se han incrementado, del 5 al 10%. Un dato todavía bajo, pero esperanzador, que esperan incrementar gracias a cursos como éste, lanzado en colaboración con el Centro de la Mujer de Pedro Muñoz y cofinanciado con los fondos FEADER, el Ministerio de Agricultura, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.