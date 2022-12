En España, uno de cada tres de abogados está adscrito al turno de oficio. Esto es, en la mayoría de casos, el letrado que se asigna a un detenido cuando pide asistencia jurídica gratuita. Muchos de estos letrados cuentan con un despacho privado, y se apuntan al turno, dicen, como una forma de aportar su granito de arena para contribuir a hacer una sociedad más justa y democrática. El trabajo de esas guardias, se les compensa económicamente, aunque dependiendo de la comunidad autónoma en la que realicen su trabajo, varía mucho el montante final.

Guardias que salen a deber En Andalucía, las guardias hoy en día se pagan a 140 euros. Suben a 150 con la primera llamada. Y se quedan ahí, ya sean dos, tres o más llamadas el mismo día. “Puedes llegar a hacer 300 o 400 kilómetros en un día, y el gasto de gasolina no te lo paga nadie“ Jorge Machuca tiene el despacho en casa, en Los Villares (Jaén). Durante una guardia pueden llamarlo desde cualquier rincón del partido judicial. "Puedes llegar a hacer 300 o 400 kilómetros en un día, y el gasto de gasolina no te lo paga nadie", explica Machuca. Por eso, llenar el depósito de gasolina al empezar el día es básico. Ya le ha ocurrido alguna vez, quedarse tirado en el camino hasta que abrieran alguna gasolinera por la mañana. El letrado Jorge Machuca (derecha) ejerciendo en turno de oficio RTVE Cuando llegan, atienden al detenido en dependencias policiales. Allí, si estos quieren acceder al beneficio de la justicia gratuita, deben solicitarlo formalmente. El caso sigue adelante, y mientras obtienen una resolución, el abogado sigue llevando a cabo todos los trámites del proceso. Finalmente, si no obtienen la conformidad y no se les concede la justicia gratuita, el abogado de oficio tiene que reclamar al cliente los honorarios, puesto que la administración no se hace responsable de los mismos. Gema Fernández (derecha) en un juzgado en Jaén RTVE Durante el proceso, se ve el juicio. Acompañamos al juzgado a Gema Fernández, abogada y presidenta de la Asociación de Abogados del Turno de Oficio de Jaén (AJATO). “Las guardias sabemos cuando las empezamos, pero no cuando las terminamos“ Asistimos a dos procesos con dos acusados por violencia de género. No comparecen las víctimas que habían sido llamadas a declarar, por lo que el juez pospone ambos procesos. "Las guardias sabemos cuando las empezamos, pero no cuando las terminamos", nos dice Gema, porque ella seguirá responsabilizándose del proceso a los encausados mientras no haya sentencia firme. Con todas las asistencias a los juzgados que sean necesarias, sin que sus honorarios aumenten. A los sinsabores económicos se suma la burocracia y los problemas de conciliación de la vida familiar con el día a día. Pablo Lerma es un abogado joven, que se apuntó al turno de oficio por vocación de servicio. Pablo Lerma es abogado en Andújar (Jaén) RTVE Pero cuando su hijo nació, antes de tiempo, y teniendo juicios señalados para esas fechas, se encontró en la situación de no disponer del derecho de paternidad por tener que asistir sí o sí a esos procedimientos a riesgo de sufrir una sanción. Desde entonces decidió que iba a dejar el turno, y se iba a dedicar, por el momento, a la abogacía privada.

La Junta ante los letrados La Junta de Andalucía escucha las quejas, y aunque han tomado medidas para incrementar los baremos en lo que se refiere al pago de las guardias, no pueden plantearse resolver otras quejas. Calle del Abogado de Oficio en Jaén, junto al solar de la futura Ciudad de la Justicia RTVE Según el Director General de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco Ontiveros, el pago del kilometraje o el reconocimiento de los accidentes de automóvil durante una guardia como accidentes in itinere, por el momento, no se contempla porque se trata de un trabajo efectuado por profesionales liberales, de los cuales "la administración no es empleadora, así que no tiene responsabilidad". Francisco Ontiveros Director General de Justicia Juvenil y Cooperación en la Junta de Andalucía cropper