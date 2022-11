Los letrados de la Administración de Justicia han protagonizado la primera de las jornadas de huelga que han convocado para reclamar subidas salariales al considerar que desde 2009 asumen funciones procesales y responsabilidades que les convierten en los "máximos responsables del impulso y funcionamiento efectivo de los juzgados".

Varias asociaciones de letrados han iniciado este martes una huelga, que se extenderá a este miércoles y a los días 15 y 16 de diciembre, la cual, según informan los organizadores, ya cuenta con el apoyo del 75% de los profesionales y ha supuesto la suspensión de más de 10.000 juicios y vistas, aunque por el momento el Ministerio de Justicia no ha ofrecido datos oficiales.

Los letrados denuncian no recibir un sueldo adaptado a sus funciones, ya que consideran que "existe una desigualdad salarial de 1.000 euros con respecto a los de la misma clase, como jueces y fiscales".

Además, advierten de que la huelga será indefinida en enero si el Ministerio de Justicia no cumple lo acordado. Los convocantes de la huelga han subrayado que el Ejecutivo está incumpliendo de manera "obstinada" con sus obligaciones.

"Solicitamos del Ministerio de Justicia un diálogo ya, que escuche y oiga a las asociaciones y que la ministra se reúna y cumpla con sus compromisos", ha explicado la letrada de la administración de justicia penal de Móstoles, Josefa Fernández Nieto, durante la concentración de los representantes de los letrados ante los juzgados de Plaza de Castilla.