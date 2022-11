Twitter lanzará nuevos símbolos para verificar las cuentas de empresas y miembros de gobierno

Twitter lanzará la semana que viene nuevos símbolos para verificar las cuentas de empresas y miembros de gobierno y que se sumarán a la conocida marca azul utilizada hasta ahora en la red social, según ha anunciado este viernes el dueño de la tecnológica, Elon Musk.

"Marca dorada para empresas, marca gris para gobierno, azul para personas (celebridades o no) y todas las cuentas verificadas serán autentificadas manualmente antes de que se active la marca. Doloroso pero necesario", ha dicho el empresario en un mensaje a través de su propia cuenta.

Respondiendo a un usuario, Musk ha revelado que se trata de un nuevo servicio llamado "Verified", que se activará "tentativamente" el viernes de la próxima semana y que dará más información en los próximos días.

“Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.“