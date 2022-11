Elon Musk ha comenzado a restablecer cuentas prohibidas en Twitter. El magnate ha confirmado el restablecimiento de las cuenta de la actriz y humorista Kathy Griffin, el psicólogo Jordan Peterson y l portal conservador de noticias satíricas Babylon Bee.

"La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance", ha dicho Musk, quien ha incidido en que las publicaciones "negativas o de odio" se "reducirán al máximo y se desmonetizarán".

"No encontrarás el tuit a menos que lo busques específicamente, lo cual no es diferente a lo que ocurre en el resto de Internet (...) Esto se aplica solo al tuit individual, no a toda la cuenta", ha aclarado el magnate.

“New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.



Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.



You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.“