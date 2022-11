El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que presentará una propuesta para que el delito de sedición se mantenga en el Código Penal y para reintroducir como delito cualquier “convocatoria ilegal” con el fin de separar una comunidad autónoma del resto de España. Además, ha apelado a los socialistas disconformes a “frenar la deriva de su partido” que se mueve, ha dicho, por los “intereses particulares” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “O se está con el interés de Sánchez o con los intereses generales de España”.

En una rueda de prensa, Feijóo ha asegurado que los ‘populares’ harán todo lo que esté en su “mano” para “impedir cualquiera de estos despropósitos” después de que el Gobierno se haya abierto este lunes a estudiar también una posible reforma del delito de malversación, como pide ERC, tras impulsar una reforma del delito de sedición pactada con la Generalitat, algo que para Feijóo es “el colmo”.

Precisamente, este lunes, el presidente catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que "ahora toca abrir otra batalla en el ámbito perverso de la malversación", con lo que ha dejado entrever que ERC presentará enmiendas en el Congreso a la reforma de sedición para que se modifique también la malversación.

Ante todos estos acontecimientos, el líder del Partido Popular ha asegurado que “muchos socialistas” le han trasladado en los últimos días su “malestar, estupefacción y tristeza” por los últimos movimientos del Ejecutivo, que “acepta desproteger al Estado” por la “necesidad imperiosa" de mantenerse en el poder.

Por ello, ha vuelto a interpelar “con intensidad” a los dirigentes socialistas disconformes para que “traten de frenar la deriva de su partido”. “Siento aprecio personal por muchos presidentes socialistas. Han sido mis colegas autonómicos y tienen mi respeto”, ha proseguido. Pero ha advertido de que en esto "no caben las medias tintas" y ha considerado que “están obligados a dar un paso al frente” y no solo para “hablar”, sino para “posicionarse y votar”. Y es que el PP tiene la intención de presentar mociones contra la reforma de la sedición en los parlamentos autonómicos y locales.

“Esto no es un asunto de Ferraz en el que no hay margen de maniobra”, ha proseguido, y ha añadido: “Todos los diputados del PSOE participarán directamente en esta decisión como representantes de sus comunidades y provincias”. Las consecuencias de lo que voten, ha añadido, “no serán para ellos, sino para todo el país”. Así, ha incidido en que todo el PSOE deberá decidir si sigue a Sánchez “en la insumisión” del independentismo o está “con la inmensa mayoría de españoles en defensa de su país, de su nación y de su Estado, en defensa de España”.

“La igualdad entre los españoles no se negocia”

Así, Feijóo ha reprochado que la “legitimidad para hablar del futuro de España” se la “concede” el Gobierno a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi. “Son los interlocutores principales de los que nos piden que nos callemos, pero a mí no me van a silenciar. Hay muchas cosas negociables, pero la igualdad entre los españoles no es una de ellas”, ha sentenciado.

El líder ‘popular’ ha advertido de que permitir que sean “los sediciosos” del procès quienes modifiquen o eliminen el delito por el que fueron condenados es “una cacicada”, y ha advertido de que se modifique también el delito de malversación sería ya “el colmo”.

“No existe un principio democrático capaz de justificar que el independentismo haga un código penal a su medida con la complicidad del mismísimo presidente del Gobierno”, ha añadido, y ha recalcado que este hecho no es una “excepción” puesto que ya antes hubo otras “cesiones” por parte del Gobierno como los indultos o la “prohibición del CNI de investigar cualquier cosa que ocurra con el independentismo catalán”. Así, ha alertado de que “es posible que vengan otras” como “legalizar un referéndum ilegal” o “todo lo que sea necesario para mantenerse en el poder”.

Además, ha criticado que “los sediciosos no ofrecen nada a cambio” de estos movimientos del Gobierno, “ni arrepentimiento ni compromiso de no volver a hacerlo”. “Al contrario, se jactan de haber logrado facilidades para sus objetivos y, mientras ellos avanzan, España retrocede”.

Con todo, ha criticado que, “por mucho aprecio que tenga Sánchez al poder, no tiene ningún derecho sobre lo que está haciendo” ni "ningún mandato electoral” para adoptar estas decisiones sino “las contrarias” y le ha acusado de “mercadear con los poderes del Estado, que son de todos los españoles”.

Feijóo ha asegurado que el jefe del Ejecutivo no tiene la “complicidad” de los ‘populares’ ni la tendrá. “Si para mantener viva su interlocución con ERC Sánchez se ve obligado a hacerles un código penal a la carta, debe saber que para mantener cualquier interlocución con nosotros tiene que hacer exactamente lo contrario”, ha zanjado.