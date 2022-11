El líder de Vox, Santiago Abascal, ha instado al PP a presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha reclamado un referéndum nacional para ilegalizar partidos independentistas en caso de que la reforma del delito de sedición que plantea el Gobierno prospere. También ha anunciado manifestaciones "masivas" en Barcelona y el resto de España. El líder de Vox ha sido crítico también con que el Ejecutivo abra la puerta a una posible reforma del delito de malversación, como reclama ERC.

En una rueda de prensa, Abascal se ha mostrado “convencido” de que el Congreso y el Gobierno “no representan fielmente la voluntad de los españoles” y ha tendido la mano “a quienes estén dispuestos” a una moción de censura (en referencia al PP) “que expulse a Sánchez y sirva para una convocatoria de elecciones inmediatas”.

Abascal ha sido muy crítico con el Gobierno por la reforma de la sedición y porque se haya abierto a modificar también el delito de malversación, como pide ERC. En este sentido, ha dicho que “hoy mismo” su partido solicitará a la Mesa del Congreso que rechace la tramitación de la reforma de la sedición: “Estamos ante un evidente fraude de ley por el procedimiento y solo tiene como objetivo facilitar el delito de sus socios”. De no prosperar esta petición y la reforma prospera, ha asegurado que Vox la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Vox "no se conforma" con que el próximo gobierno derogue la reforma

Pero con todo, “si la reforma que debilita la nación y la expone a sus enemigos se impone”, ha proseguido, Vox no se “conforma” con proponer a los españoles que el próximo gobierno “restaure el código penal”, en referencia al PP, que ya ha anunciado que derogará la reforma si llega al Gobierno. Los 'populares' han acusado este lunes a Sánchez de "envalentonar" al independentismo y han criticado: "Hoy vemos además que se añade la intención o la reivindicación de los nacionalistas de modificar también el delito de malversación. ¿Pero es que no hay límites? Creo que éste no es el camino.

En este sentido, el líder de Vox ha ido más allá. “Nosotros vamos a pedir el apoyo de los españoles para que se pueda hacer un referéndum nacional que debata sobre la ilegalización de partidos que pretenden destruir nuestra unidad política, social y nacional” con el fin de “proteger la democracia y la nación”, ha zanjado.

Por último, ha anunciado la convocatoria de una "manifestación masiva" el próximo sábado en Barcelona, a la que ha llamado a apoyar al resto de "españoles por encima de sus ideologías", a partidos y entidades, y el 26 de noviembre en el resto de ciudades españolas.

“Son capaces de todo. Hasta de rebajar penas a todos los corruptos sólo para que el separatismo tenga un Código Penal con el que el golpismo sale gratis. El PP debe impulsar ya la moción de censura: sólo así podremos al menos retrasarlo y hacer que Sánchez lo pague en las urnas. https://t.co/bWxSlGfzHn“ — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 14, 2022

Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado al Ejecutivo de ser "capaz de todo", "hasta de rebajar penas a todos los corruptos sólo para que el separatismo tenga un Código Penal con el que el golpismo sale gratis". En un mensaje de Twitter, ha insistido en que el PP debe impulsar "ya" una moción de censura: "Solo así podremos al menos retrasarlo y hacer que Sánchez lo pague en las urnas".