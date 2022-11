El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "envalentonar" al independentismo con la reforma del delito de sedición y ha criticado también la posibilidad de que el Ejecutivo estudie la reforma del delito de malversación, algo que pide ERC.

"Hoy vemos además que se añade la intención o la reivindicación de los nacionalistas de modificar también el delito de malversación. ¿Pero es que no hay límites? Creo que éste no es el camino. Desde luego tenemos un presidente del Gobierno que gobierna al dictado de Otegi y Junqueras y eso no se había dado nunca en este país", ha declarado Tellado en una entrevista en RNE.

El dirigente del PP ha señalado que le las últimas declaraciones de los líderes de EH-Bildu y ERC, Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras, congratulándose de que Sánchez hace lo que ellos quieren "certifica" que para el presidente del Gobierno "todo está en venta en España y todo se puede sacrificar en aras de sus ambiciones personales.

El dirigente del PP ha recalcado que a Pedro Sánchez "le marca el camino el independentismo en España y gobierna al dictado de Junts, ERC y Bildu", algo que, a su juicio, es "tremendamente malo" para España y no se lo pueden permitir. Además, ha indicado que es una "gran mentira" el argumento del Ejecutivo de que hay que homologarlo con otros países de Europa porque ahí "las penas de sedición son aún mayores".

Acusa a Sánchez de "vaciar" de autoridad al Supremo

"No se puede banalizar el Estado de Derecho y creo que Sánchez está tomando un camino muy peligroso, que es el de banalizar las sentencias del Tribunal Supremo y vaciar de autoridad al Tribunal Supremo", ha declarado, para recalcar que la Justicia "no es de usar y tirar" y las sentencias "no son de quita y pon".

En este sentido, ha advertido de que "no se puede vilipendiar a los tribunales de Justicia en función de si la sentencia nos gusta o no" o "les interesa a los socios del presidente del Gobierno". "Es bastante lamentable la actitud que está adoptando Pedro Sánchez y me consta que muchos barones del PSOE no la comparten", ha asegurado, para añadir que esos cargos socialistas "cuestionan en privado" el camino que ha tomado el jefe del Ejecutivo.

Dicho esto, ha alertado de que "las consecuencias de todo esto el PSOE las pagará en las urnas, primero en las municipales y en las autonómicas" y, después en las generales con la salida del Gobierno de Pedro Sánchez.