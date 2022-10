Unha gran bola de lume, un súper bólido de 2,62 toneladas, caeu do ceo a noite do 18 de xaneiro de 2021. Entrou na atmosfera a unha velocidade hipersónica de 15 Km/s e en menos de cinco segundos quedaba reducido a un meteorito de 527 gramos.

Os vídeos serviron de guía

Varios vídeos de particulares de distintos puntos do noroeste peninsular recollen o momento no que a noite se iluminou case coma se fose día.

Unhas imaxes que serviron de guía para que unha investigación liderada pola Área de Astronomía e Astrofísica da Escola Politécnica do campus de Lugo (USC) determinase todos estes datos e calculase a traxectoria atmosférica do meteorito así como a órbita arredor do sol do asteroide orixinario e tamén o campo de dispersión.

Os cálculos preliminares xa apuntaban a que algún fragmento puidese chegar ao chan nos arredores de Traspena, no municipio lugués de Baralla.

Un equipo de busca do campus de Lugo tentouno sen éxito, pero dous meses despois un veciño da zona atopouno casualmente nun prado.