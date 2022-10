El PP ha negado que exista un acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni en relación con el Tribunal Constitucional, tal y como ha afirmado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este jueves, durante una rueda de prensa desde Sudáfrica, el presidente ha señalado que el acuerdo está "listo" y "preparado", por lo que ha instado al PP a firmarlo cuanto antes. "Falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiestan los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo", ha añadido.

Unas palabras que han querido desmentir desde el Partido Popular. "Si bien es cierto que hay avances en las conversaciones, todavía no se ha llegado a un acuerdo", han respondido fuentes 'populares', que aseguran que las afirmaciones de Sánchez "no se ajustan con la realidad". "No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional", concluyen.

Horas antes, Sánchez había declarado en una conversación informal con periodistas que el acuerdo estaba "muy cerca" y que la intención era cerrarlo próximamente en una reunión entre él y Feijóo, si bien no ofreció más detalles acerca de las negociaciones. Sí que admitió que lo que se está negociando eran los criterios para elegir a los miembros del órgano de gobierno de los jueces