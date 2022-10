Rezos frente a una de las mayores clínicas abortistas de Nueva York, que ha tenido que aumentar la seguridad desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó el derecho al aborto el pasado mes de junio.

Muchas estadounidenses se han visto obligadas desde entonces a recorrer grandes distancias para interrumpir su embarazo, mientras que las protestas antiabortistas se han revitalizado en algunos estados donde aún es legal -13 lo han prohibido-.

"Estamos matando a bebés inocentes", gritan los activistas provida mientras entran mujeres para abortar. Es la imagen de uno de los asuntos más divisivos para el país y que galvaniza el voto en las elecciones legislativas de noviembre.

Algunos activistas aspiran a que las mujeres cambien de opinión justo antes de abortar, aunque no tienen constancia de que haya ocurrido. No obstante, no desfallecen. "La oración sirve de mucho", dice uno de ellos. "Ocurre poco pero cuando se dan la vuelta es por este acoso", asegura, por su parte, una voluntaria de la clínica.