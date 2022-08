Un juez bloquea la ley que prohibiría el aborto en Dakota del Norte (EE.UU.)

Un juez de Dakota del Norte (Estados Unidos) ha bloqueado este jueves la ley que iba a prohibir el aborto en ese estado del norte de EE.UU., justo un día antes de que esta entrara en vigor.

El magistrado Bruce Romanick ha dado la razón a la clínica abortista que presentó la demanda contra el estado y bloqueó la entrada en vigor de la ley mientras se resuelve el caso, al alegar que de lo contrario se produciría una "daño significativo" a los demandantes.

Las nuevas leyes no cambian la realidad sobre el terreno en Texas, Idaho y Tennessee, que ya prohibían el aborto a las seis semanas de embarazo y donde la mayoría de las clínicas dejaron de prestar esos servicios tras el fallo del Tribunal Supremo.

Google Mapas indicará qué clínicas y hospitales ofrecen abortos en el país

En un momento en que varios estados están restringiendo el acceso a esta práctica, Google indicará a partir de ahora en su aplicación de Mapas y en su motor de búsqueda qué clínicas y hospitales ofrecen abortos en Estados Unidos.

En un comunicado, la empresa de Mountain View (California, EE.UU.) ha explicado que estos lugares aparecerán etiquetado específicamente como centros en que se practican abortos cuando el usuario o usuaria busque "clínicas abortistas cerca de mí".

Los resultados mostrarán únicamente centros en que Google haya recibido confirmación de que efectivamente se practican abortos, para no enviar a nadie a un lugar en que esto no ocurra. Si no hay clínicas cerca del usuario, se le sugerirá ampliar el radio de búsqueda.

Informes publicados recientemente apuntaban a que las búsqueda sobre centros abortistas en Google enviaban a los usuarios a algunos lugares en que se les proporcionaba información falsa sobre este procedimiento, o incluso a clínicas antiabortistas.

