Miles de personas se han manifestado en Washington y otras ciudades de EE.UU., este domingo en defensa de los derechos reproductivos, a un mes de las elecciones de medio mandato presidencial en las que se renuevan las dos Cámaras del Congreso.

Los manifestantes han coreado consignas como "el aborto es un derecho humano" y "no daremos marcha atrás", mientras marchaban por el centro de la ciudad hasta terminar frente al Capitolio.

Este año la Marcha de las Mujeres, que se ha celebrado en el país desde la victoria en las elecciones presidenciales de 2016 de Donald Trump (2017-2021) tenía un claro objetivo: el rechazo al fallo de la Corte Suprema que acabó con la protección al derecho al aborto a nivel nacional.

Para Jennifer Scales, como para muchas otras mujeres, se trata de un asunto personal. A esta madre de dos hijos, ahora universitarios, se le quiebra la voz cuando habla de los dos abortos que tuvo en su juventud. "No podría estar donde estoy ahora", ha señalado la mujer de 46 años.

"Me permitió tener una vida y ofrecerles algo a mis hijos. Es importante que ellos tengan el mismo derecho a elegir que yo tuve", ha contado la estadounidense, que llevaba un abanico con la frase "mi cuerpo, mi decisión" escrita en letras rosadas.

Limitación del acceso a la salud reproductiva en 13 estados

La decisión del Supremo, que permitió a cada estado emitir sus propias leyes con respecto al aborto, ha limitado el acceso a la salud reproductiva en 13 de los 50 estados de EE.UU. y despojado del derecho a decidir a 1 de cada 3 mujeres.

Los demócratas han convertido el aborto en un tema central en su campaña en las próximas elecciones y, entre los votantes de su partido, el asunto también ha crecido en importancia de cara a los comicios de noviembre.

"Lo único bueno que puede salir de esa decisión de la Corte Suprema es que motive a más personas a votar", ha asegurado Andrea Bridgman, una abogada de 65 años que ha acudido a la protesta en Washington. Ella tenía 15 años cuando la misma Corte Suprema, que hace unos meses retiró la protección al aborto, falló para proteger el derecho a nivel federal.

"Llevo marchando estas calles por 40 años, ya estoy cansada", ha expuesto la estadounidense, que se puso para la marcha una mascarilla violeta a juego con su delineador.

Otras mujeres, no obstante, no lo ven tan claro. Sam Goldman ha viajado desde Filadefia el domingo con un grupo de unos diez activistas pro-aborto para acudir a la manifestación. Vestida con una camisa verde y usando un labial y una pañoleta del mismo color, la joven ha repartido volantes y antes de que comenzara la marcha recolectó dinero para un fondo que apoya a mujeres que quieren abortar y no tienen los recursos para hacerlo.

"La gente tiene que enfrentar el hecho de que solo votando no se va a parar esto”, ha opinado Goldman.

"Están esperando que los poderes solucionen la situación y ningún derecho para los oprimidos en este país se ha conseguido solo por medio del voto, ni siquiera el del aborto", ha añadido.