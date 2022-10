Siete pistas sobre el comisario Montalbano (y su esperado final)

Esta es la última novela protagonizada por el comisario Montalbano. La empecé el 1 de julio de 2004 y la he terminado el 30 de agosto de 2005. No voy a escribir ninguna más. Me da pena, pero a los ochenta años es inevitable poner fin a demasiadas cosas, demasiadas.

Con esta solemne declaración de intenciones Andrea Camilleri anunciaba el final de una saga literaria que ha devenido en mito y que ha convertido al comisario Salvo Montalbano en personaje inmutable en el imaginario colectivo.

Riccardino (Salamandra) es el adiós de Montalbano, una figura a la que el escritor amó y odió a un tiempo: el policía siciliano lo ocupaba todo y a veces Camilleri deseaba orillarlo de su trabajo y de su mente pero “él le tentaba y casi le obligaba a escribir” como una criatura con vida autónoma.

Un retazo de este sentimiento contiene su última novela- quizás la más diferente y original del resto- donde la trama de investigación se funde con un duelo dialectico entre personaje y autor en un tributo a su venerado Pirandello. El comisario se retira y deja huérfanos a millones de lectores que le valoraban por su cercanía como uno más. Saltando los parámetros de la novela negra, repasamos en siete curiosidades el big bang del universo Montalbano.

Manuel Vázquez Montalbán: el origen La adoración entre los escritores Manuel Vázquez Montalbán y Andrea Camilleri era mutua. Trascendía la literatura y confluía en el amor por el disfrute, la gastronomía, la vida mediterránea y el homenaje a la memoria de la infancia. El autor italiano se prendó de la novela de Montalbán El piano, estructurada en tres partes al revés, y se inspiró en este andamiaje para el primer libro de la saga: La forma del agua (1994). El resto es historia: Andrea Camilleri creó un detective con las trazas de Pepe Carvalho y le bautizó como “Montalbano” en un homenaje explícito a su amigo y a la literatura española.

‘Montalbanomanía’ Junto a Pinocho el comisario está valorado como uno de los personajes literarios más famosos de Italia. La celebridad también ha impactado en la vida económica de la isla: desde rutas guiadas por la Sicilia de Montalbano a guías gastronómicas que recogen las recetas que degusta el personaje con deleite. La cultura culinaria está totalmente integrada en las novelas y es un acicate para los millones de seguidores del policía. Rafa Vega, fundador del restaurante Premiata Forneria Ballaro, relata en el documental El último caso de Montalbano, producido por Penguin Random House y dirigido por Pablo Mediavilla, cómo crearon un menú especial que incluía algunos de su platos predilectos como los arancini, pasta ncasciata y los salmonetes. “Tuvo una gran repercusión de crítica y público y se nos llenó el restaurante de gente amante de Camilleri”, señala. Página Dos Andrea Camilleri Ver ahora

El amor por Sicilia El amor por Sicilia es un ingrediente más en la serie de libros. La pequeña ciudad de Vigàta es un trasunto del Puerto Empedocle natal de Andrea Camilleri y los libros reflejan lugares reales de la isla. Al escritor le obsesionaba el lenguaje (era un hombre de teatro, seductor de la palabra y de la narración oral) y lo cuidaba con esmero en los diferentes acentos de los personajes en las versiones originales (caso aparte son las hilarantes confusiones de Catarella). Una evolución de la "lengua bastarda" a "la lengua inventada" de una provincia imaginaria que fluctúa del italiano estándar a una mezcla diferentes dialectos del siciliano. Algunas expresiones ya se han incorporado al lenguaje coloquial en Italia.

‘Riccardino’: matar al padre El origen de Riccardino es complejo y emocionante. Camilleri quería abrochar en un final digno los casos de Montalbano y “decidir el destino de su criatura”. Deseaba hacerlo en plenitud de facultades, ya estaba cansado y empezaba a perder la vista, por lo que tuvo que dictar el contenido a su agente Valentina Alferi. Con una previsión milimétrica, escribió la novela en 2005-y la retocó en 2016- bajo las instrucciones de que quedaría guardada en un cajón y no se publicaría hasta después de su muerte. Entre tanto no paró de crear. Andrea Camilleri, uno de los escritores y dramaturgos más venerados de Italia, murió en 2011 a los 93 años dejando un precioso regalo en forma de epílogo.

Una serie de culto y 33 novelas La saga está compuesta por 33 novelas, la mayoría muy breves, que han vendido más de 30 millones de libros en todo el mundo que los seguidores “releen una y otra vez”, según los datos de la editorial Salamandra.“Las ventas de Montalbano han sido una constante para los libreros. Hay muy pocos libros que se puedan recomendar a todo el mundo”, explica Marina Sanmartín de la librería Cervantes y Compañía en Madrid. El éxito se ha trasladado a la serie de televisión, protagonizada por Luca Zingaretti, que en Italia emite la RAI desde 1999 y en España La2 (disponible en RTVE Play) y que este martes se mudará a la La1 de TVE donde se estrenará el último capítulo: El método Catalanotti como homenaje a la despedida de Salvo Montalbano. El furor por el personaje es tal que la serie tuvo una precuela: El joven Montalbano. Luca Zingaretti interpreta a Montalbano RTVE

¿Cómo es el comisario? No conocemos muchos detalles sobre su físico pero sí de su personalidad y costumbres: le encanta nadar en el mar, dar paseos después de comer en la taberna de Enzo, odia conducir, la pétrea burocracia italiana y mantiene una tormentosa relación a distancia con Livia, su eterna novia. El sentido del humor y una profunda bonhomía, no solo del personaje sino de los entrañables agentes de la comisaría de Vigàta (Mimi Augello, Catarè, Fazio, Gallo) son otros de los alicientes para amar al siciliano. Pura vida mediterránea.