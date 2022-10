Michael Kranz vio en un documental a una niña, de apenas 15 años, recluida a la fuerza en un burdel de Bangladesh. La joven se preguntaba, si había otra forma distinta de vivir a ser violada varias veces al día. Durante los siete años siguientes Michael no lograba sacarla de su cabeza y, finalmente, decidió ir a buscarla para ayudarla y poner fin a su sufrimiento.

Preguntas para las que no se encontraban respuestas

Un día de hace siete años, Michael Kranz, un joven estudiante alemán de cine, vio un documental sobre prostitución infantil en Bangladesh. Una niña, con una inmensa tristeza, se detenía en medio de una entrevista y lanzaba unas dolorosas preguntas. "¿No hay otra forma de vida para nosotras?", "¿quién puede contestarme a esta pregunta?", interpelaba al telespectador.

Nupur en el burdel cuando la entrevistaron con apenas 15 años.

La menor había sido recluida a la fuerza en un burdel y se estaba cuestionando si existía una vida diferente para ella, si había alguna salida. "No puedo quitarme de la cabeza a la chica y sus preguntas", confiesa Michael, "preguntas para las que yo no tenía respuestas y respuestas que, a mí, también me gustaría tener", prosigue.

Las jóvenes, obligadas a prostituirse, no son aceptadas por sus familias porque se las considera deshonradas.

Después de darle muchas vueltas y arrastrado por el dolor ajeno encarnado en la joven del burdel, emprendió, cámara en mano, un viaje al inframundo de la prostitución infantil en Bangladesh. Su destino, Faridpur, y su objetivo, buscar a esa joven y ayudarla. Darle, al menos, una respuesta a sus desgarradoras preguntas.

"¿Dónde puedo encontrarla?", pregunta el joven alemán mientras enseña en su móvil la imagen de la niña prostituida a un grupo de hombres que la miran con deseo. "Es muy difícil encontrarla", le responde uno de ellos, pero "los burdeles están allí", le indica señalando a la otra orilla del río.