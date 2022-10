José María Rodríguez ingressa al CIS on esperarà el tercer grau

José María Rodríguez ha passat la primera nit privat de llibertat. Qui va ser l'home fort del PP de Palma i secretari general d'aquesta formació política a les Balers, ingressà ahir capvespre al CIS, el Centre d'Inserció Social, de Palma i no al Centre Penitenciari de la carretera de Sóller. L'expolitic del PP demanarà des del CIS aconseguir el tercer grau i anar només a dormir al centre.

Condemna de tres anys i mig

José María Rodríguez ha estat condemnat a tres anys i mig de presó per un delicte de corrupció relacionat amb el cas Over. Qui va ser també delegat del Govern a les Balears, va ser condemnat per fer passar amb un treball fals una factura per a l'empresa Over Marketing. Així aquesta empresa de publicitat, que dirigia Daniel Mercado, podria cobrar el deute que tenia amb el Partit Popular per la campanya electoral. Els delictes daten de l'any 2003 quan Rodríguez era conseller d'Interior del govern de Jaume Matas. L'exsecretari general del PP ha presentat un recurs davant el Tribunal Constitucional perquè considera que en la condemna es varen vulnerar els seus drets fonamentals i, per tant, en demana la suspensió. Mentre el Constitucional es pronuncia ha de complir la pena.