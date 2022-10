El presidente catalán, Pere Aragonès, ha asegurado que “priorizará” a Junts en la negociación para los presupuestos autonómicos del próximo año y ha avisado a sus antiguos socios de coalición: “No se entendería que se descarten de un acuerdo de presupuestos que han elaborado ellos”.

En una rueda de prensa tras nombrar a los nuevos miembros de su gabinete, en el que ya no está JxCat, ha rehusado decir si veta o no al PSC de un acuerdo de presupuestos y ha asegurado que buscará el consenso de las fuerzas que han facilitado la “gobernabilidad” en esta legislatura: Junts, la CUP y los ‘comunes’.

La primera apelación de Aragonès ha ido dirigida a quienes hasta el pasado viernes eran sus socios de coalición, JxCat, teniendo en cuenta que Jaume Giró y su equipo dejaron un proyecto "muy avanzado" y "prácticamente completado", por lo que es un "muy buen punto de partida" para la negociación.

Solo habrá que introducir, ha añadido, "algún pequeño retoque" que consideren oportuno los nuevos consellers del Govern, pero que según Aragonès no debería incomodar a JxCat: "Esperamos contar con su apoyo".

Confía en no tener que prorrogar pero las cuentas no estarán para el 1 de enero

Aragonés ha dicho que la prórroga de los presupuestos no es su “primera opción” y ha confiado en que se puedan repetir los acuerdos con las fuerzas políticas de su investidura y de los presupuestos del año pasado. Aún así, en caso de ir finalmente a la prórroga, ha subrayado que “hay muchos instrumentos para que los instrumentos nuevos disponibles lleguen a los servicios públicos” y a la ciudadanía: “Hay muchas veces que se ha funcionado con prórrogas”.

También ha reconocido que “es difícil” que las nuevas cuentas públicas puedan entrar en vigor antes del 1 de enero: “Tendríamos que presentarlos la semana que viene y con este cambio de gobierno no será posible”. Así, ha dicho, en un ejercicio de “transparencia”, que los nuevos responsables de Economía y Hacienda y el resto de departamentos necesitan un tiempo de adaptación a su puesto.

Por otra parte, Aragonès ha reafirmado su compromiso con la independencia de Cataluña: “No solo continúa, sino que lo hago con más convicción que nunca, trabajando por un referéndum reconocido por la comunidad internacional”, ha añadido. Así, ha incidido: “Seguiremos trabajando con toda la determinación y energía para que Cataluña decida su futuro, sea independiente y termine la represión”: “Yo no abandono, no deserto y no renuncio”.