El 12 de septiembre del pasado año la tierra comenzaba a temblar de forma continuada en La Palma

El 12 de septiembre de 2021 la tierra comenzó a temblar de manera continuada en la isla de La Palma. Fue el comienzo de la erupción volcánica. 8 días después la tierra se abrió y estuvo expulsando lava 3 meses.

El día 11 las estaciones de la isla empiezan a registrar sismicidad dispersa. Pero el domingo 12, ya no pararon, eran varias decenas por hora de forma continuada.

El 'enjambre sísmico' en La Palma se amplió a Tazacorte, registrando más de 120 pequeños terremotos durante la noche, algunos sentidos por la población, como uno localizado en El Paso y de magnitud 3,9 en la Escala de Richter.

Los sismos también empezaron a aparecer en el municipio de Tazacorte. Esa actividad continuada fue la que alertó a los científicos.

No había certeza de una erupción inminente

El día 12 fue el día que se confirmó que seguía la actividad, no con más energía pero si con más frecuencia, y es el día que también se comunica al gobierno de Canarias y al gobierno de la Nación, que había una actividad “que está observada, una actividad sísmica que sigue más de 24 horas", según los científicos del Instituto Geográfico Nacional.

Pero aún no había certeza de una erupción inminente. Faltaban otros indicadores y en el volcán de El Hierro esta fase había durado meses.

En ese momento solamente se registraba una sismicidad que no es suficiente para hablar de una erupción. Hasta que no llega a juntar varios indicadores como es la deformación cambio de gases o de agua y la sismicidad, no se podía estar seguro.

El día 13 de septiembre se reunía por primera vez el PEVOLCA. Seis días después la tierra se abría en Cumbre Vieja.