La Mesa del Parlament ha decidido este jueves mantener la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la Cámara y diputada regional, al tumbar las peticiones de reconsideración de JxCat contra la decisión del pasado mes de julio. Esta decisión llega en plena tensión entre los socios del Govern y cuando el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido este jueves de que hay una "opción real" de ruptura con ERC y ha llamado a sus socios a tratar de reconducir la situación en las próximas semanas ya que cree que el Govern se "aleja de la independencia".

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament se han reunido este jueves para abordar la solicitud de reconsideración presentada el pasado 16 de agosto por JxCat contra la decisión del pasado 28 de julio, con los votos del PSC, ERC y la CUP (frente a uno en contra de Junts) de suspender a la líder de JxCat como presidenta del Parlament y diputada regional. Una decisión motivada por la apertura de juicio oral por delitos de prevaricación y falsedad documental, al fraccionar presuntamente contratos de la Institució de les Lletres Catalanes.

Además, los miembros de la Mesa y la Junta han coincidido en que no hay ninguna relación entre el dictamen del Comité de la ONU y el caso de Borràs. De hecho, fuentes de ERC a Efe se han mostrado muy críticas con ese intento de Junt equiparar ambos casos, al opinar que se hace un "flaco favor" al independentismo ; en cambio, desde JxCat se evidenciado la indignación con la decisión de no admitir a trámite la reconsideración o permitir un posicionamiento jurídico de los letrados, un hecho que consideran "inaudito" y sin precedentes en la cámara.

Pero ese movimiento de JxCat no ha variado el desenlace esperado: todos los representantes de los grupos en Mesa y Junta, a excepción de JxCat, han rechazado admitir a trámite la reconsideración , al considerar que, en base al reglamento, su suspensión no entra en los supuestos contemplados para ser reconsiderada por la Mesa. Como también se ha rechazado la petición de JxCat de que los letrados del Parlament emitieran un informe jurídico sobre esa petición de reconsideración.

La Mesa no ha admitido las alegaciones de JxCat, entre las que incluyó a última hora el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra España por "violar" los derechos políticos de los líderes del 'procès' cuando fueron suspendidos de sus funciones sin haber condena. Para Junts, esta decisión de la ONU (que solo afecta a cuatro exmiembros del Govern de 2017), es también "aplicable" a Borràs.

JxCat da un mes a Aragonès para "revertir" la situación

Sobre la situación de Borràs se ha pronunciado este jueves Jordi Turull, quien ha negado poco antes de la decisión de la Mesa que la solución para evitar la interinidad en la presidencia de la cámara catalana sea que la propia Borràs dimita de su cargo. Según Turull, son los que votaron su suspensión (ERC, CUP y PSC) quienes deben "solucionar el problema que han generado".

Este episodio, ha señalado, "no ayuda a sumar" en el seno del Govern porque supone un "tiro al pie".

En declaraciones a Catalunya Ràdio también ha asegurado que una ruptura entre los socios del Govern es una "opción real" y ha dado un mes de plazo al presidente catalán, Pere Aragonès, para "revertir" la situación, ya que considera que el gobierno regional se aleja de la independencia. "Y tanto" que es real, ha dicho sobre una opción de ruptura, y ha asegurado que su formación no será "muleta" para sostener una estrategia que va "en sentido contrario a la independencia".

Según ha explicado Turull, JxCat y ERC se han "emplazado a intensificar los encuentros para intentar reconducir esto": "Hemos quedado para la semana que viene para empezar a hablar", ha dicho.

"Así no podemos seguir", ha insistido Turull, que se ha mostrado partidario de "llegar a un acuerdo" con ERC para reorientar la dinámica del Govern a partir del debate de política general de finales de septiembre en el Parlament. En caso de no ser posible el acuerdo, ha alertado, "no solo se rompería un Govern", sino que "se romperían muchas más cosas" en el independentismo.